Chiamata così in onore di Jean Nicot , la nicotina è un alcaloide – quindi una sostanza di origine vegetale – e rappresenta la componente tossica più nota del tabacco. Oltre a creare dipendenza nel lungo periodo, la nicotina ha anche effetti immediati sull'organismo umano, come per l'esempio l'innalzamento della pressione sanguigna e l'aumento della frequenza cardiaca .

L' astinenza da nicotina , o sindrome da astinenza da nicotina , è un insieme di sintomi che compare negli ex-fumatori, poco tempo dopo aver inalato tabacco per l'ultima volta. Sebbene a qualcuno possa sembrare strano, l'astinenza da nicotina è un fenomeno reale, in quanto la nicotina è una sostanza che crea dipendenza, esattamente come l' eroina , la cocaina , la marijuana , l'alcol ecc.

Cause

Il corpo umano, cervello in particolare, è particolarmente sensibile alla nicotina e, se l'assunzione di quest'ultima è costante, tende a fare della sua presenza un qualcosa di abituale e imprescindibile.

Secondo i ricercatori, sarebbe proprio questa particolare abitudine alla presenza della nicotina, da parte del cervello, a causare i sintomi da astinenza nel momento in cui un individuo smette di fumare; infatti, sembra che, con l'abolizione del fumo, le cellule cerebrali avvertano l'assenza di nicotina e reagiscano come se mancasse loro qualcosa di essenziale e indispensabile.

Come si vedrà successivamente, la sindrome da astinenza da nicotina ha una certa durata: tale durata è il lasso di tempo di cui necessita il cervello, in primis, e il corpo umano, in secondo luogo, per riabituarsi all'assenza della nicotina.

Curiosità: qual è il neurotrasmettitore protagonista dell'astinenza da nicotina? Secondo le teorie più attendibili, nell'essere umano, il neurotrasmettitore implicato nel meccanismo di astinenza da nicotina - nonché in quello di dipendenza da nicotina (N.B: tra i due meccanismi c'è una logica relazione) - sarebbe la dopamina.

La dopamina ricopre varie funzioni, tra cui anche quella di mediatore del piacere e della ricompensa. La nicotina sembrerebbe stimolare la suddetta funzione e ciò spiegherebbe perché, una volta che se ne interrompe l'assunzione, l'individuo interessato sta male e necessita di una sigaretta o un'altra fonte del sopraccitato alcaloide.

Chi colpisce?

L'astinenza da nicotina è un fenomeno patologico che può interessare chiunque utilizzi tabacco in maniera continuativa; pertanto, ne sono a rischio i fumatori abituali di sigarette, sigari o pipa.

Svariate ricerche hanno constatato che l'intensità della sintomatologia è tanto più grave, quanto più elevata era la quantità di tabacco che l'ormai ex fumatore consumava quotidianamente, prima di astenersi dal fumo. In altri termini, gli ex fumatori più accaniti sono soggetti a un'astinenza da nicotina dai sintomi ben più gravi, rispetto agli ex fumatori meno accaniti.

È doveroso precisare che una parte delle sopraccitate ricerche ha dimostrato che la sindrome da astinenza da nicotina può palesarsi anche negli ex fumatori sporadici, ossia quelli che, prima di smettere definitivamente di fumare, consumavano saltuariamente qualche sigaretta.