La particolare morfologia degli spermatozoi è fondamentale per il processo riproduttivo, in quanto consente loro di potersi incontrare e fondere con una cellula uovo , all'interno dell' apparato genitale femminile .

L' astenozoospermia è la condizione di cui soffrono gli uomini che producono eiaculati a ridotto contenuto di spermatozoi mobili. La presenza di quantità adeguate di spermatozoi mobili è fondamentale ai fini riproduttivi; infatti, chi soffre di astenozoospermia – specie quando questa è grave – ha diverse difficoltà ad avere figli. Tra le cause e i fattori di rischio dell'astenozoospermia, figurano condizioni come il varicocele , l' abuso di alcol , il fumo , il consumo di droghe illegali, le infezioni genitali, il tumore al testicolo , la teratozoospermia , le carenze nutrizionali , i gravi stati febbrili ecc. Per rimediare all'astenozoospermia, è fondamentale curarne le cause scatenanti.

In ambito medico, l'astenozoospermia è anche conosciuta come astenospermia .

I dati statistici relativi alla diffusione dell'astenozoospermia nella popolazione maschile sono davvero scarsi e poco reali. L'unica informazione sufficientemente attendibile, in merito al suddetto tema (diffusione dell'astenozoospermia), riguarda il numero di uomini con astenozoospermia completa (*): uno ogni 5.000 individui di sesso maschile. *N.B: “astenozoospermia completa” è il termine che indica la completa assenza, in un eiaculato, di spermatozoi mobili.

A questo punto, per i meno esperti e per chi ha dei dubbi, è doveroso definire le voci “motilità progressiva”, “motilità non progressiva” e “motilità totale” degli spermatozoi:

Sintomi e complicanze

Di per sé, l'astenozoospermia non causa sintomi fisici; tuttavia, è associata abbastanza diffusamente a quadri sintomatologici, in quanto – come riportato nel precedente capitolo – è legata non di rado a condizioni ampiamente sintomatiche.

Quindi, per esempio, nel caso di un'astenozoospermia dovuta a varicocele, è probabile che il soggetto interessato presenti, oltre a un numero ridotto di spermatozoi mobili, un dolore sordo al testicolo, testicolo gonfio, fastidio in zona inguinale ecc.

Complicanze

Come in parte affermato, gli uomini con una grave astenozoospermia tendono a sviluppare un grado di infertilità, che non permette loro di avere figli.

Quando rivolgersi al medico?

Un uomo con astenozoospermia dovrebbe rivolgersi a un medico, in particolare a un urologo o a un andrologo, quando: