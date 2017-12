L' argilla verde è un prodotto molto apprezzato e largamente sfruttato in ambito fitoterapico e cosmetico, in virtù delle sue proprietà dermopurificanti , detossinanti , rimineralizzanti e antibatteriche . Nel dettaglio, l'argilla verde è una sostanza costituita da una miscela di composti di origine minerale, originatisi dall'erosione di rocce granitiche e dalla conseguente rideposizione dei materiali di disfacimento da esse derivanti. È proprio questa sua particolare composizione minerale a conferire all'argilla verde le numerose proprietà di cui gode. Proprietà che, peraltro, sono note fin dall'antichità, tanto che già gli antichi egizi e i popoli romani la utilizzavano nel trattamento di diversi disturbi, sia esternamente che per via orale .

Inoltre, in alcuni tipi di argilla verde sono presenti anche altri elementi, metalli o ioni, come zinco , rame , zolfo , carbonio, azoto , fosforo e cloro .

Le proprietà dell'argilla verde sono strettamente correlate a una serie di diversi fattori, come la sua composizione chimica (concentrazione delle sostanze in essa contenute), il luogo d'origine, la tecnica di lavorazione utilizzata e la sua capacità di scambio ionico . Ad ogni modo, possiamo affermare che l'argilla verde è dotata principalmente di:

In commercio è possibile reperire diverse tipologie di argilla verde, che si differenziano l'una dall'altra in funzione di diversi fattori, come, ad esempio, il luogo d'origine del prodotto e la composizione chimica dello stesso. A tal proposito, riportiamo l'esempio dell'argilla verde francese e dell'argilla verde italiana.

Usi

Viste le numerose proprietà attribuite all'argilla verde, non sorprende affatto che questa sostanza venga impiegata in molteplici situazioni.

Uso esterno

Impiegata per uso esterno sotto forma di maschere, impacchi e cataplasmi, l'argilla verde viene utilizzata in ambito cosmetico in caso di pelli grasse e acneiche. Le sue proprietà antibatteriche, purificanti, detossinanti e blandamente esfolianti, aiutano infatti a controllare la produzione eccessiva di sebo e a migliorare l'aspetto di questo tipo di pelli (per maggiori informazioni: Maschera all'Argilla).

Date queste sue proprietà, l'argilla verde viene sfruttata anche per la preparazione di maschere per capelli grassi (per maggiori informazioni: Maschere per Capelli Fai da Te).

Infine, ricordiamo che l'argilla verde costituisce uno dei componenti principali dei fanghi anticellulite e dei fanghi in generale.

Preparazione dell'impasto per uso esterno

Quando impiegata nelle suddette situazioni, l'argilla viene miscelata con acqua fino ad ottenere un impasto né troppo liquido né troppo denso, ma di una consistenza tale da consentirne l'applicazione sulle aree di cute interessate. Spesso e volentieri, alla miscela acqua-argilla verde vengono aggiunti anche estratti vegetali od oli essenziali, allo scopo di incentivarne l'azione e/o allo scopo di conferire al composto ulteriori proprietà (ad esempio, è possibile aggiungere del miele o degli oli/estratti vegetali ad azione idratante allo scopo di garantire un'azione dermopurificante senza disidratare eccessivamente la cute).

Uso interno

Vista la sua grande capacità adsorbente, chelante e detossinante, l'argilla verde è stata usata fin da tempi antichissimi per il trattamento di disturbi gastrointestinali (flatulenza, problemi digestivi, ecc.), intossicazioni e avvelenamenti (da farmaci, da sostanze tossiche, ecc.).

Solitamente, per uso interno si utilizza l'argilla verde ventilata, poiché fine e impalpabile, quindi più facilmente deglutibile.

L'argilla ventilata è facilmente reperibile in commercio, nelle erboristerie e in diversi store online. Solitamente, questi prodotti vengono considerati come un rimedio depurativo per l'organismo, ma molti consumatori li utilizzano anche in caso di meteorismo, flatulenza e disturbi gastrici.

Preparazione dell'argilla verde da bere

Quando l'argilla verde ventilata viene usata internamente, si consiglia di aggiungere un cucchiaino raso di prodotto a un bicchiere riempito per 3/4 con acqua fredda. Dopodiché, la miscela dev'essere ben mescolata con un cucchiaio di legno, coperta con una garza e lasciata riposare per tutta la notte (la preparazione, quindi, dev'essere fatta di sera).

Il mattino seguente, è possibile bere la miscela così preparata: inizialmente, si consiglia di bere solo il surnatante (ossia l'acqua che sovrasta il residuo solido argilloso depositato sul fondo); una volta abituati all'assunzione orale di argilla, invece, c'è chi sostiene si possa deglutire anche la parte sedimentata sul fondo.

Tuttavia, prima di assumere argilla verde per via orale, è necessario chiedere consiglio al proprio medico, al fine di escludere la presenza di eventuali controindicazioni o di potenziali rischi per il paziente. In qualsiasi caso, il trattamento orale con argilla verde dovrebbe essere effettuato solo per brevi periodi di tempo.