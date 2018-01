Il ribes nero (Ribes nigrum) è un arbusto legnoso appartenente alla famiglia delle

Grossulariaceae. Il ribes nero viene spesso definito come il migliore degli antistaminici naturali che la natura è in grado di offrire, anche se, in realtà, non è proprio così.

Il ribes nero e i suoi estratti, infatti, possono sì rivelarsi utili in caso di allergie, non perché esercitano un'azione antistaminica propriamente detta, ma perché esercitano un'azione antinfiammatoria simil-steroidea, quindi un'azione che è in grado di modulare la risposta del sistema immunitario.

A questo proposito, sono in molti a sostenere che l'assunzione di integratori a base di ribes nero uno o due mesi prima di periodi critici per lo scatenarsi di allergie (generalmente, primavera e autunno), possa in qualche modo aiutare a ridurre gli attacchi allergici negli individui predisposti.

Controindicazioni

L'uso di integratori a base di ribes nero è controindicato in caso d'ipersensibilità nota allo stesso ribes nero e in pazienti affetti da edema indotto da una compromissione della funzionalità renale e/o cardiaca. Inoltre, a scopo precauzionale, si sconsiglia l'assunzione di ribes nero e suoi derivati anche in gravidanza e durante l'allattamento.