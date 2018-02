L' altea (Althaea officinalis) è un'altra pianta i cui estratti vengono utilizzati come antiacidi naturali ma il cui meccanismo d'azione non consiste nella neutralizzazione dell' ambiente acido dello stomaco .

L'altea, infatti, è dotata di proprietà antinfiammatorie della mucosa gastrica ed esofagea e di proprietà emollienti conferitele dal suo alto contenuto di mucillagini.

Questa pianta, perciò, può rivelarsi utile più che altro come gastroprotettore, poiché in grado di proteggere le mucose dell'apparato digerente dall'ipersecrezione acida dello stomaco, alleviando i sintomi da essa indotti. Anche in questo caso, la pianta deve essere assunta per via orale. Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura dell'articolo: Curarsi con l'Altea.

Possibili Interazioni Farmacologiche

Poiché l'altea è ricca di mucillagini, il suo utilizzo, così come l'impiego dei suoi estratti può ostacolare l'assorbimento di farmaci assunti per via orale. Per tale ragione, nel caso in cui fosse necessario assumere medicinali di qualsiasi tipo, la somministrazione di questi ultimi dovrà avvenire almeno due ore prima dell'assunzione della pianta o dei suoi derivati.

Controindicazioni

L'altea è generalmente controindicata nei bambini con meno di 12 anni di età e, a scopo precauzionale, anche in gravidanza e durante l'allattamento. Naturalmente, la pianta non deve essere assunta nemmeno in caso di allergia nota.