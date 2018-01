Fra gli ansiolitici naturali possono rientrare anche prodotti appartenenti a quelle che vengono definite medicine alternative, come l'omeopatia e la floriterapia di Bach. Inoltre, anche alcuni oli essenziali vengono sfruttati in ambito aromaterapico come ansiolitici naturali per combattere stress ed ansia.

Omeopatia

I rimedi omeopatici che si possono utilizzare per combattere l'ansia sono diversi, ognuno dei quali può essere utile per contrastare diversi tipi di stati ansiosi. Fra gli ansiolitici naturali proposti dall'omeopatia, ricordiamo:

Lilium tigrinum : è un rimedio omeopatico utile per contrastare ansia e agitazione associate a debolezza .

: è un rimedio omeopatico utile per contrastare . Aconitum napellus : rimedio omeopatico impiegato in caso di ansia , agitazione e inquietudine .

: rimedio omeopatico impiegato in caso di , e . Ignatia amara : si utilizza per contrastare ansia , nevrosi ed eccessiva emotività .

: si utilizza per contrastare , ed . Argentum nitricum : è un rimedio omeopatico di origine minerale che viene utilizzato in particolare per contrastare l' ansia pre-esame e il sonno agitato .

: è un rimedio omeopatico di origine minerale che viene utilizzato in particolare per contrastare l' e il . Biancospino: oltre che in fitoterapia, il biancospino viene sfruttato anche in ambito omeopatico per contrastare sensazioni d'ansia e stress.

Floriterapia di Bach

Per contrastare l'ansia, la floriterapia di Bach utilizza ansiolitici naturali diversi dal solito. Essa, infatti, sfrutta gli estratti ottenuti da petali di fiori ritenuti in grado di esercitare proprietà ansiolitiche. Fra questi ricordiamo:

Mimulus guttatus (mimolo giallo);

Ceratostigma willmottiana (cerato);

Populus tremula (pioppo tremulo);

Castanea sativa (castagno dolce).

Aromaterapia

Infine, per contrastare l'ansia, anche l'aromaterapia è in grado di proporre alcuni ansiolitici naturali. Più precisamente, l'aromaterapia sfrutta l'azione degli oli essenziali e l'attività che le molecole volatili in essi contenute possono esercitare sul sistema nervoso centrale attraverso l'olfatto.

Pertanto, per combattere gli stati ansiosi, l'aromaterapia sfrutta l'uso di essenze in grado di ridurre stress e agitazione, come, ad esempio, l'olio essenziale di lavanda e l'olio essenziale di melissa.