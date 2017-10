Le più accreditate teorie relative alle cause di angioma vertebrale ritengono che, sullo sviluppo di quest'ultimo, possano avere un ruolo determinante alcuni fattori genetici , trasmessi per via ereditaria.

Nonostante i numerosi studi in merito, le cause di angioma vertebrale sono sconosciute.

Le complicanze di un angioma vertebrale riguardano, ovviamente, soltanto i casi sintomatici e consistono in un peggioramento della sintomatologia, tale da compromettere seriamente la qualità di vita dei pazienti. Per quanto concerne una possibile evoluzione maligna dell'angioma vertebrale (cioè la trasformazione dell'angioma vertebrale in un tumore maligno del rachide), questo temuto fenomeno è molto raro, se non impossibile.

In generale, costituisce sempre un valido motivo, per contattare immediatamente il proprio medico e fissare una visita di controllo, l'improvvisa comparsa di sintomi, quali dolore alla schiena, senso di debolezza muscolare e intorpidimento agli arti inferiori, perdita di controllo degli sfinteri anali e vescicali, perdita della sensibilità agli arti inferiori e paralisi di alcune parti del corpo. Per le persone con un angioma vertebrale asintomatico, vale la raccomandazione di rivolgersi a un medico esperto in patologie della colonna vertebrale nel momento in cui il tumore benigno comincia a dare manifestazione di sé con i sintomi sopraccitati.

Tramite l'iniezione in un vaso sanguigno di un mezzo di contrasto visibile ai raggi X , l'angiografia consente ai medici di studiare diverse caratteristiche dell'angioma vertebrale, tra cui grandezza, densità di vasi sanguigni formanti la massa tumorale, sede precisa ecc. La sua alternativa – la cosiddetta angioTAC – funziona in modo leggermente diverso, ma ha le stesse finalità.

Sebbene con tecnologie e principi fisici diversi, la radiografia e la risonanza magnetica nucleare della colonna vertebrale forniscono immagini dettagliate dell'intero rachide e, in presenza di angioma vertebrale, permettono di individuare la precisa sede di quest'ultimo. La risonanza magnetica nucleare è un test strumentale più minuzioso della radiografia; dall'osservazione delle sue immagini, infatti, i medici sono in grado di vedere se l'angioma vertebrale si è formato a ridosso di qualche nervo spinale e se ne sta causando la compressione.

In genere, l'identificazione di un angioma vertebrale asintomatico è casuale, frutto di indagini diagnostiche svolte per altri motivi. Del resto, l'assenza di sintomi rende il tumore benigno in questione una presenza insospettabile.

Terapia

L'angioma vertebrale richiede un trattamento specifico solo quando è sintomatico; quindi, in tutti i casi in cui questo tumore benigno è privo di una sintomatologia associata, i medici optano per non intervenire (del resto, se l'angioma vertebrale non causa alcun tipo di fastidio, ha poco senso mettere in atto una terapia).

Terapia dell'angioma vertebrale sintomatico

I trattamenti per la cura dell'angioma vertebrale sintomatico sono svariati; l'impiego di uno di questi trattamenti, piuttosto che di un altro, dipende da alcune specifiche caratteristiche del tumore benigno in questione, tra cui: grandezza, sede, densità dei vasi sanguigni costituenti, e tipologia di sintomi in atto.

Entrando nei dettagli dei possibili odierni trattamenti per la cura dell'angioma vertebrale, tra questi figurano: