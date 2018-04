Come si può curare l'Angioma del Neonato?

Fortunatamente, nella gran parte dei casi, l'angioma del neonato non richiede alcun tipo di trattamento poiché tende a regredire spontaneamente. Tuttavia, come accennato, in alcune situazioni, questa neoformazione benigna richiede cure specifiche al fine di evitare l'insorgenza di complicazioni. L'angioma del neonato richiede l'intervento medico nei seguenti casi:

Quando la localizzazione e/o l'estensione della formazione benigna possono ostacolare le funzioni di organi di senso o di altri organi vitali, costituendo un serio pericolo per la vita e lo sviluppo del bambino;

Quando l'emangioma va incontro ad ulcerazione e/o è doloroso;

Quando, a causa della presenza dell'angioma del neonato in una determinata area corporea, vi è il rischio concreto di formazione di cicatrici o dell'insorgenza di deformazioni permanenti;

Quando l'angioma va incontro a complicazioni di altra natura.

A seconda dei casi, è possibile eliminare l'angioma del neonato attraverso:

La terapia farmacologica ;

; La laserterapia (nel dettaglio, si utilizza il Dye laser, un particolare tipo di laser selettivo per l'eliminazione di chiazze rosse dalla pelle, come è, appunto, l'angioma del neonato).

Naturalmente, la scelta della strategia terapeutica da mettere in atto per eliminare l'angioma del neonato spetta solo ed esclusivamente al medico specialista.

Terapia Farmacologica

In tempi relativamente recenti, per il trattamento dell'angioma del neonato è stato approvato l'uso del propranololo (Hemangiol®). Questo principio attivo è un beta-bloccante solitamente impiegato per il trattamento dell'ipertensione negli adulti. Tuttavia, agli opportuni dosaggi, esso può essere utilizzato anche nel trattamento dell'angioma del neonato, poiché è in grado di arrestarne la crescita e accelerarne la regressione. Più precisamente, il propranololo è indicato nei nuovi nati affetti da emangioma infantile con età compresa fra le 5 settimane e i 5 mesi. Il tasso di successo della terapia farmacologica dell'angioma del neonato ha superato le aspettative, raggiungendo esito favorevole in oltre il 90% dei casi.

Naturalmente, il propranololo per la cura dell'angioma del neonato può essere somministrato al bambino solo se prescritto solo dal medico.