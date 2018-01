Test per la Diagnosi di Allergie ai Farmaci

Purtroppo, la diagnosi delle allergie ai farmaci non è semplice quanto si potrebbe pensare, poiché spesso la storia clinica del paziente non è sufficiente a determinare con esattezza un'eventuale allergia, così come non esistono test allergologici specifici ed attendibili per ogni principio attivo esistente. Attualmente, infatti, le prove allergologiche disponibili per l'individuazione di allergie ai farmaci sono poche e possono essere considerate attendibili solo per alcuni principi attivi.

Test cutanei

Fra i test cutanei che si possono utilizzare per individuare eventuali allergie ai farmaci ritroviamo il prick test, il patch test e l'intradermoreazione. Ricordiamo, però, che il prick test e l'intradermoreazione sono attendibili ed efficaci solo per i farmaci che danno origine a vere e proprie allergie (quindi, reazioni mediate dal sistema immunitario) e non per i farmaci che provocano reazioni pseudoallergiche.

Infine, è bene ricordare che i test cutanei per un determinato farmaco non andrebbero fatte se il paziente ha manifestato reazioni avverse gravi in seguito alla terapia con quel farmaco.

Test di laboratorio

Nella diagnosi delle allergie ai farmaci si può ricorrere anche all'esecuzione di test di laboratorio. Nel dettaglio, è possibile ricorrere al dosaggio delle IgE specifiche. Naturalmente, un simile test è efficace solo per le allergie IgE-mediate e, generalmente, ha una validità limitata. Le IgE specifiche, infatti, tendono a diminuire e a scomparire nel corso del tempo, sia a livello sanguigno, sia a livello dei mastociti.

Questo tipo di test di laboratorio è utile soprattutto per determinare allergie a farmaci quali antibiotici β-lattamici e antibiotici di altro tipo, anestetici locali e generali, eparina e altri principi attivi ad alto peso molecolare.

Il dosaggio delle IgE specifiche, tuttavia, è il test allergologico preferito nei casi in cui l'esecuzione dei test cutanei risulti pericolosa per la salute del paziente.

Test di tolleranza

I test di tolleranza prevedono l'assunzione di un dato farmaco a dosi crescenti che vengono somministrate a determinati intervalli di tempo. Questo tipo di test non viene eseguito per i farmaci che certamente provocano una reazione allergica al paziente, né tantomeno per quelli di cui si sospetta fortemente. Piuttosto, il test di tolleranza viene eseguito per individuare un potenziale farmaco alternativo con struttura chimica e/o meccanismo d'azione differente rispetto al farmaco cui il paziente è allergico.

Naturalmente, vista la delicatezza della procedura, il test di tolleranza deve essere eseguito sempre in ambito ospedaliero e sotto la stretta vigilanza di un medico allergologo.