Cure e Trattamenti per Contrastare le Afte sulla Lingua

Dal momento che le cause esatte delle afte sulla lingua non sono ancora state individuate con esattezza, non vi sono cure e trattamenti specifici per combatterle.

Ad ogni modo, le afte sulla lingua sono generalmente autolimitanti e tendono a scomparire del tutto nel giro di pochi giorni senza bisogno di alcun tipo di trattamento. Più precisamente, le afte sulla lingua meno severe tendono a guarire completamente nell'arco di 7-10 giorni; mentre quelle più gravi possono richiedere tempi molto più lunghi (fino a sei settimane).

Benché non vi siano specifici trattamenti in grado di curare le afte sulla lingua, è possibile cercare di limitare le sensazioni sgradevoli da esse indotte ricorrendo a trattamenti sintomatici. Ad esempio, potrebbe risultare utile l'applicazione di prodotti (gel, spray, ecc.) dotati di azione emolliente, lenitiva e cicatrizzante il cui impiego è consentito anche all'interno del cavo orale. In tal senso, può essere d'aiuto applicare preparazioni a base di aloe vera gel. Poiché non si tratta di farmaci, l'acquisto di prodotti di questo tipo può essere effettuato liberamente in farmacia o parafarmacia. L'unica accortezza da seguire è quella di non bere o mangiare per almeno un'ora dopo l'applicazione.