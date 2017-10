L'ademetionina, infatti, è presente in maniera ubiquitaria in tessuti e organi e prende parte a numerose reazioni metaboliche. In particolare, questa molecola è molto interessante dal punto di vista farmaceutico, poiché è coinvolta nella sintesi di alcuni tipi di neurotrasmettitori - quali, serotonina e dopamina - implicati nei meccanismi di regolazione dell'umore, ma non solo. Difatti, l'ademetionina esercita anche interessanti attività a livello epatico , dove è in grado di favorire la sintesi di composti solforati coinvolti nei meccanismi di detossificazione epatici .

Inoltre, è doveroso ricordare che l'assunzione di ademetionina è in grado di indurre falsi positivi nei saggi immunologici per l' omocisteina . Infine, la terapia con ademetionina può causare capogiri , pertanto, i pazienti che manifestano questo sintomo non devono guidare veicoli e/o utilizzare macchinari.

Come qualsiasi altro principio attivo, anche l'ademetionina può causare effetti collaterali. Il tipo e l'intensità di tali effetti possono variare da individuo a individuo, sia in funzione della dose di principio attivo assunta, sia in funzione della sensibilità di ciascun paziente nei confronti della stessa ademetionina.

Diversi studi hanno dimostrato che i livelli di ademetionina nei pazienti affetti da depressione sono decisamente inferiori rispetto ai livelli presenti negli individui sani. Le reazioni di trans-metilazione mediate dall'ademetionina sono fondamentali per la sintesi dei neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione dell'umore e non solo. Infatti, l'ademetionina è implicata nella sintesi delle catecolamine ( dopamina , noradrenalina e adrenalina ), nella sintesi della serotonina, nella sintesi della melatonina e perfino nella sintesi dell' istamina . Una volta assunta, l'ademetionina è in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica , ripristinando i suoi livelli nel sistema nervoso centrale e favorendo la produzione dei neurotrasmettitori implicati nei meccanismi regolatori dell'umore. L'effetto antidepressivo dell'ademetionina è più rapido rispetto ad altri farmaci antidepressivi , poiché si instaura nel giro di 5-7 giorni dall'inizio della terapia.

Come accennato, l'ademetionina è in grado di svolgere diverse attività in svariati distretti dell'organismo. Per tale ragione, essa può essere impiegata per il trattamento di disturbi molto diversi fra loro, quali la colestasi intraepatica e le sindromi depressive.

Modalità d'uso e Posologia

L'ademetionina è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte all'assunzione orale (compresse) o parenterale (polvere e solvente per soluzione iniettabile).

Di seguito verranno riportati i dosaggi solitamente impiegati in terapia. Tuttavia, sarà il medico a stabilire, caso per caso, l'esatta dose di principio attivo che ciascun paziente dovrà assumere.

Trattamento della Colestasi Intraepatica

Quando l'ademetionina viene somministrata per via parenterale (intramuscolare, oppure endovenosa), la dose d'attacco per il trattamento della colestasi intraepatica è di 500-800 mg al giorno.

Quando, invece, l'ademetionina viene somministrata sottoforma di compresse per uso orale, la dose d'attacco solitamente impiegata è di 800-1600 mg al giorno.

La terapia di mantenimento si effettua somministrando l'ademetionina per via orale alla dose di 800-1600 mg di principio attivo al dì.

La durata del trattamento dovrà essere stabilita dal medico.

Per il trattamento delle sindromi depressive, la dose di ademetionina solitamente impiegata per via parenterale è di 400 mg al giorno per un periodo di almeno 15-20 giorni. Al termine di questo periodo, il medico deciderà se è necessario ripetere il trattamento per via parenterale, oppure se continuare la terapia per via orale.

Quando somministrata per via orale, la dose di ademetionina solitamente prescritta nel trattamento della depressione è di 800-1200 mg al giorno.

La durata del trattamento dovrà essere stabilita dal medico.