MDMA - Ecstasy

L'MDMA è in grado di esercitare un'azione euforizzante e stimolante sul sistema nervoso centrale . La droga può essere ottenuta attraverso differenti vie sintetiche partendo da diversi precursori, quali, ad esempio, il safrolo, l'isosafrolo e il piperonale. Si ritiene che tale sostanza sia sta sintetizzata per la prima volta nel 1912 dai laboratori Merck, che la brevettarono come precursore per la sintesi di potenziali farmaci. Con molta probabilità, l'MDMA fu sintetizzata con l'intento di utilizzarla per ottenere principi attivi ad azione anoressizzante . Tuttavia, fu solamente negli anni '70 che l'MDMA iniziò a essere impiegata negli Stati Uniti in ambito medico, più precisamente nel campo della psicoterapia. Tale utilizzo continuò fino alla seconda metà degli anni '80, momento in cui l'MDMA fu inserita fra le sostanze poste sotto controllo, diventando in questo modo una sostanza il cui utilizzo era considerato illecito. Tuttavia, l'impiego della metilendiossimetamfetamina per scopi ricreativi era, con molta probabilità, già piuttosto diffuso, e il fatto che la sostanza venne dichiarata illegale non fu certo considerato un motivo valido per interrompere questo tipo di pratica.

Come accennato, l'MDMA esercita un' azione stimolante a livello del sistema nervoso centrale . Più nel dettaglio, la metilendiossimetamfetamina può essere considerata un agonista indiretto serotoninergico, dopaminergico e noradrenergico. Questa molecola, infatti, è capace di aumentare il rilascio di tali neurotrasmettitori nello spazio sinaptico, sia interagendo direttamente a livello della terminazione nervosa presinaptica, sia inibendo il reuptake degli stessi, aumentando così il loro tempo di permanenza nel vallo sinaptico. In particolar modo, sembra che gli effetti euforizzanti della MDMA siano imputabili perlopiù, ma non esclusivamente, al ruolo di agonista che essa svolge a livello della neurotrasmissione serotoninergica.

Effetti Indotti

Una volta assunta, grazie al suo meccanismo d'azione, l'MDMA esercita un'azione stimolante centrale, dando origine a una serie di effetti che costituiscono il motivo per il quale viene impiegata per scopi ricreativi.

Solitamente, l'MDMA viene assunta per via orale e gli effetti da essa indotti - definiti dagli utilizzatori come effetti "positivi" - compaiono dai 30 ai 60 minuti dopo la somministrazione, per poi raggiungere il picco massimo dopo 2-3 ore dall'assunzione e, infine, scomparire dopo 4-6 ore per lasciare il posto ad altri effetti secondari considerati come negativi.

Ad ogni modo, gli effetti "positivi" e a breve termine indotti dall'assunzione di MDMA consistono in:

Intensa euforia;

Effetti entactogeni, ossia aumento dell'empatia e dei sentimenti verso cose o persone, anche sconosciute;

Aumento dell'emotività;

Estrema sensazione di felicità;

Aumento della fiducia in se stessi;

Disinibizione;

Aumento della percezione di sensazioni;

Aumento dello stato di veglia;

Lievi allucinazioni;

Alterazione della percezione del tempo.

In verità, i suddetti sintomi potrebbero variare in funzione dell'utilizzatore e in funzione della dose di sostanza assunta. Tuttavia, la variabilità nello stato di alterazione indotto dall'MDMA fra un individuo e l'altro è molto più bassa rispetto a quella di altre sostanze stimolanti utilizzate come droghe d'abuso per scopi ricreativi. Pertanto, gli effetti indotti dalla metilendiossimetamfetamina possono essere considerati grosso modo gli stessi in ciascun soggetto.