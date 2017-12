Secondo i sostenitori di questa improbabile tecnica, l'applicazione del dentifricio sui brufoli servirebbe a seccare questi fastidiosi inestetismi, facendoli "sgonfiare" e sfiammando l'area di cute interessata, liberando così la pelle dalla presenza dei comedoni . Le scuole di pensiero in merito a come questa metodica dovrebbe essere eseguita sono differenti: c'è chi consiglia di applicare il dentifricio sui brufoli e di lasciarlo in posa fino a quando non si sarà seccato e chi, invece, sostiene che il prodotto debba essere lasciato agire tutta la notte per poter essere efficace. A questo punto, però, sorge spontanea la domanda: il dentifricio sui brufoli funziona?

Efficacia

Il Dentifricio su Brufoli è un rimedio efficace?

Purtroppo, le speranze di molte persone verranno infrante dalla risposta alla suddetta questione. Difatti, il dentifricio sui brufoli NON è un rimedio efficace, anzi, è una pratica altamente sconsigliata da medici e dermatologi.

L'applicazione del dentifricio sulla pelle, infatti, non è in grado di apportare alcun beneficio, al contrario, può dare origine a irritazioni e reazioni avverse come arrossamento, prurito, bruciore e, nel peggiore dei casi, eritemi.

Ciò avviene perché le sostanze presenti all'interno del dentifricio sono sì indicate per una corretta igiene orale, ma - se applicate sulla pelle - possono risultare irritanti, o peggio, dare origine a veri e propri sfoghi cutanei.

D'altro canto, è pur vero che il dentifricio è in grado di seccare la cute su cui viene applicato, ma ciò non significa assolutamente che quest'azione si rifletta sul brufolo eliminandolo. Al contrario, la secchezza e l'irritazione provocata dalle sostanze contenute nella pasta dentifricia possono peggiorare ulteriormente la condizione di una pelle già infiammata e messa alla prova da brufoli ed acne.