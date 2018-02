A cosa serve lo stretching per le gambe?

Lo stretching per le gambe ha essenzialmente due funzioni:

Preventiva su certi infortuni

Curativa sui crampi muscolari.

Stretching per le gambe: rimedio per i crampi muscolari

Lo stretching per le gambe è quindi l'unico rimedio per le contrazioni muscolari involontarie, a prescindere da quali siano le cause scatenanti, e si presume che - eseguito regolarmente - possa anche aiutare a prevenirli. Nota: le opinioni a riguardo sono discordanti.

Possono favorire la remissione dei crampi anche i massaggi ed il riscaldamento della zona interessata. Ottimizzano la prevenzione dei crampi muscolari: un adeguato abbigliamento, una preparazione atletica adeguata, il riscaldamento muscolare e l'apporto nutrizionale equilibrato (acqua, magnesio, potassio, carboidrati ecc).

Per maggiori informazioni sui crampi muscolari si consiglia la lettura dell'articolo dedicato.

Stretching per le gambe: prevenzione degli infortuni

Eseguire regolarmente lo stretching per le gambe è l'unico intervento preventivo realmente efficace per gli infortuni puramente muscolari. La correlazione statistica tra stretching delle gambe e riduzione dell'incidenza di infortuni muscolari riguarda soprattutto le contratture; sembrano diminuire comunque anche gli inconvenienti più gravi come stiramenti e strappi muscolari.

Non è da escludere che ottimizzando l'elasticità dei muscoli e, di conseguenza, la padronanza dei movimenti nelle posizioni critiche, possa anche diminuire l'incidenza delle distorsioni o altri infortuni correlati.

Stretching per le gambe: bufale

Lo stretching non migliora lo smaltimento dell'acido lattico e, più in generale, non velocizza il recupero muscolare. Non migliora la performance di forza e di resistenza. Inoltre, non ha alcun effetto di tipo estetico (riduzione cellulite ecc).