Proprietà nutrizionali dello zucchero muscovado

Trattandosi di uno "zucchero naturale", sono in molti a considerare il muscovado più salutare dello zucchero granulare da tavola.

Se prodotto in determinate condizioni, lo zucchero muscovado dimostra di avere caratteristiche nutrizionali migliori, poiché trattiene una percentuale superiore di minerali naturali dal succo di canna da zucchero (materia prima).

Riassumiamo brevemente le proprietà nutrizionali dello zucchero muscovado e di quello normale.

Calorie 383 kcal

Sali minerali totali 740 mg max Fosforo (P) 3,9 mg max Calcio (Ca) 85 mg max Magnesio (Mg) 23 mg max Potassio (K) 100 mg max Ferro (Fe) 1,3 mg max



Lo zucchero granulare bianco invece, ha il seguente profilo chimico:

Calorie 387 kcal

Sali minerali totali - mg max Fosforo (P) - mg max Calcio (Ca) 1,0 mg max Magnesio (Mg) - mg max Potassio (K) 2,0 mg max Ferro (Fe) - mg max.



Zucchero muscovado VS Zucchero raffinato

In effetti, osservando i valori nutrizionali riferiti al contenuto in sali, il muscovado sembra decisamente più ricco rispetto al saccarosio raffinato. Dal punto di vista minerale, quindi, si potrebbe definire superiore all'altro.

Diverso è per quanto riguarda la salubrità generale, che non è inferiore ma nemmeno superiore all'altro. Lo zucchero da tavola non appartiene ad alcuno dei VII gruppi fondamentali degli alimenti. Questo perché, non costituendo una risorsa nutrizionale di alcun genere, non partecipa all'equilibrio globale della dieta. Ciò non vale solo per lo zucchero raffinato, ma anche per il muscovado. Per quanto sia più ricco in minerali dell'edulcorante tradizionale, il muscovado non partecipa comunque in maniera rilevante a raggiungere le razioni raccomandate in oggetto. Questo perché, rispettando la porzione e la frequenza di consumo suggerite per l'utilizzo dello zucchero (meno possibile), il contributo finale sull'apporto di minerali è irrilevante.

Più in generale, le caratteristiche chimiche dello zucchero muscovado non si discostano molto da quelle dello zucchero raffinato. È molto calorico, a causa dell'elevata concentrazione di saccarosio, glucide solubile disaccaride (glucosio + fruttosio). Indice glicemico e carico glicemico sono quindi esattamente gli stessi. Ciò lo rende totalmente inadeguato alla dieta contro il sovrappeso e certe patologie metaboliche, quali diabete mellito tipo 2 ed ipertrigliceridemia; più in generale, lo zucchero andrebbe limitato sensibilmente o evitato in caso di qualunque malattia metabolica, per scongiurare l'insorgenza o il peggioramento della cosiddetta sindrome metabolica. Va poi segnalato che un eccesso di zuccheri semplici può aumentare le possibilità di carie dentaria. In gravidanza, quando le donne hanno maggiori possibilità di contrarre il diabete (detto gestazionale), è consigliabile fare molta attenzione a non eccedere con lo zucchero, anche se di tipo muscovado.

Il profilo vitaminico è praticamente inesistente, eccezion fatta, forse, per una minima concentrazione di vitamine idrosolubili del gruppo B. Non contiene fibre e colesterolo. È anche privo di lattosio, glutine ed istamina; si presta quindi alla dieta di tutte e tre le relative intolleranze alimentari.

Non ha controindicazioni per la dieta vegetariana, vegana e per la maggior parte delle filosofie e delle religioni.

La porzione media di zucchero muscovado, identica a quella dello zucchero raffinato, è di 5 g per volta (circa 20 kcal - un cucchiaino medio, raso).