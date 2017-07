Verdesca

Cos'è la verdesca? La verdesca, nota in inglese come “blue shark” (squalo blu), è un pesce cartilagineo appartenente alla Famiglia delle Carcharhinidae e al Genere Prionace (specie Prionace glauca).

La verdesca è un pesce commestibile e rientra nel gruppo dei prodotti ittici, ovvero nei prodotti della pesca; non può essere allevata e viene prelevata “occasionalmente” dai professionisti.

Dallo scheletro cartilagineo della verdesca vengono ricavati diversi integratori alimentari per le articolazioni e le ossa (vedi cartilagine di squalo).

Cenni di biologia La verdesca è considerata un esponente dei “requiem sharks” (squali di barriera o litorali, che possono frequentare anche acque salmastre, presenti negli oceani temperati e tropicali), anche se predilige le acque fredde (ma è assente nell'Oceano Artico, oltre che in Antartide) ed ha attitudini pelagiche (migra, ad esempio, dal New England al Sud America). E' ampiamente diffusa nel Mar Mediterraneo, dove vive normalmente a 80-220 m di profondità, raggiungendo anche i 1.000 m. Caratteristiche Apparentemente quasi letargica, per il suo modo lento e pacato di muoversi, la verdesca può spostarsi molto velocemente e compiere guizzi di velocità insospettabile.

La verdesca è considerata un pesce viviparo (non depone, ma partorisce) ed è nota per le grandi cucciolate da 25 fino a 100 esemplari. E' un predatore che si nutre ordinariamente di piccoli pesci (soprattutto sardine, sgombri, lanzardi, aguglie, sugarelli) e di molluschi cefalopodi (seppie, calamari, totani); saltuariamente aggredisce prede molto più grandi.

La durata massima della vita di una verdesca è ancora sconosciuta ma si ipotizza che possa aggirarsi intorno ai 20 anni.

Ecologicamente parlando, la verdesca è considerata dall'IUCN una specie “quasi esposta a minaccia”. Verdesca e uomo Gli episodi di attacco all'uomo sono molto pochi, generalmente non mortali, e legati alla casualità. E' comunque doveroso riferire una certa imprevedibilità comportamentale (anche in merito ai suddetti guizzi improvvisi che può compiere senza alcun preavviso), soprattutto durante la riproduzione o nei momenti di frenesia alimentare.

Alimento Verdesca come alimento La verdesca è un pesce di interesse alimentare; può essere consumata fresca, congelata, affumicata, salata ed essiccata. Ha una carne molto magra, bianca e dalla quale è facile ricavare dei tranci senza spine. Assieme ad altri squaliformi, la verdesca è una delle materie prime più utilizzate come sostituto fraudolento del pesce spada. Alcuni la chiamano impropriamente “vitello di mare”, che sarebbe invece il nome volgare dello Smeriglio.

Ricca di proteine e povera di grassi e calorie totali, costituisce “apparentemente” una soluzione nutrizionale ideale per: Diete dimagranti

Terapie nutrizionali per le patologie del metabolismo

Chi ha poca confidenza con le lische, ad esempio i bambini. Tuttavia, la verdesca è anche un prodotto della pesca nel quale si accumula più facilmente il mercurio, il che la rende inadatta a un consumo abbondante e frequente (soprattutto per bambini ed anziani).

Ricordiamo che la pesca della verdesca è vietata. A livello dilettantistico ne è proibita la detenzione a bordo delle unità da diporto, mentre nell'ambito professionale è concessa la cattura occasionale (ecco spiegata la sua disponibilità, seppur non costante, sui banchi del pesce).

Nota: gli altri squaliformi frequentemente pescati nel Mar Mediterraneo e commercializzati in Italia sono: Gattuccio, Gattopardo, Boccanera, Canesca, Palombo, Spinarolo, Smeriglio e Razze. Più raramente, squalo Grigio e squalo Volpe.

Cucina Come si prepara la verdesca? Esistono moltissime ricette a base di verdesca.

In oriente viene principalmente fritta o cotta nella salsa di soia.

In Italia, i tranci fino a 3-4 cm di spessore vengono classicamente cucinati in padella all'acquapazza o al vino o al latte.

Grossi pezzi di filetto intero possono essere cucinati al forno, con olive, capperi e spezie; sempre al forno, è comune impanare tranci di spessore considerevole e condirli con erbe aromatiche e scorza di agrumi.

A pezzetti costituisce un ingrediente parecchio utilizzato nella frittura mista di pesce o nelle zuppe.

La verdesca stufata, arricchita di verdure (ad esempio i porri) e abbondante prezzemolo fresco è molto apprezzata.

Non si presta particolarmente al consumo a crudo. Bollita non è particolarmente apprezzabile.

Si consiglia di evitare cotture troppo lunghe in padella, che tendono a renderla gommosa; diverso è per le zuppe, che la mantengono morbida.