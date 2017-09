Il totano non può essere allevato e viene pescato in maniera abbastanza intensiva; fortunatamente, pare che la popolazione delle varie specie di totano sia ancora abbastanza numerosa.

Alcune specie di totano hanno la capacità di emergere e planare sopra il pelo dell'acqua; per questo sono anche noti come “flying squid” (totani volanti).

I peptidi sono ad alto valore biologico e contengono quantità rilevanti di amminoacidi solforati ; gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi . Il colesterolo è significativo, mentre le fibre sono assenti. In merito alle vitamine, il totano contiene ottimi livelli riboflavina ( B2 ) e niacina ( PP ); per quel che concerne i sali minerali, sono buone le concentrazioni di sodio, calcio, fosforo e potassio. Il totano si presta alla maggior parte dei regimi alimentari, compresi quelli per le patologie del metabolismo e contro il sovrappeso ; essendo poco calorico, è molto utile nel sistema nutrizionale per l' obesità .

Per la notevole somiglianza, le caratteristiche nutrizionali del totano vengono generalmente paragonate a quelle del calamaro. Siccome la composizione dei due animali è quasi del tutto identica, di seguito riporteremo i dati nutrizionali forniti dall'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) sul calamaro fresco e congelato .

Cucina

Utilizzi gastronomici del totano

Il totano ha gli stessi utilizzi gastronomici del calamaro, tant'è che spesso i due prodotti vengono (anche in maniera fraudolenta) commercializzati uno per l'altro.

Quelli piccoli e interi sono ideali per la frittura; la stessa ricetta può essere fatta anche con il corpo degli esemplari più grandi (massimo 50 cm) tagliato ad anelli. Nota: molti preferiscono evitare di friggere le teste di totano e le conservano per altre ricette come il risotto di pesce, il sugo per la pasta o le zuppe di mare.

Sono famosissimi i totani arrosto e quelli ripieni al forno. Rappresentano anche un ingrediente “sostitutivo” della seppia e del polpo nel bollito misto di pesce (antipasto freddo). Nota: i totani molto grossi hanno un valore gastronomico inferiore, poiché hanno carni tenaci, gommose e dure (molto raramente si cucinano totani dai 6-7 kg i su); gli unici sistemi di cottura in grado di renderli appetibili sono gli stra-cotti, in tegame o al forno, con sugo di pomodoro e/o cipolla.

Conservazione del totano

Il totano è un alimento facilmente deperibile. Se non si ha una garanzia di freschezza è assolutamente consigliabile acquistarlo surgelato.

La conservazione del totano fresco o decongelato deve avvenire in frigorifero, nel ripiano dedicato alla carne e al pesce, o comunque a temperature più basse possibile. Se la temperatura o il tempo di conservazione sono eccessivi, il totano acquisisce uno sgradevole odore di zolfo; anche se non è del tutto legato alla proliferazione batterica, questo inconveniente rende l'alimento non più commestibile.