Proprietà nutrizionali del tonnetto alletterato

Il tonnetto alletterato è un prodotto della pesca che rientra nel I° gruppo fondamentale degli alimenti. Considerato non troppo pregiato dal punto di vista gastronomico – per questo l'abbiamo fatto rientrare nel pesce povero – è tuttavia molto nutriente ed ha tutte le caratteristiche del pesce azzurro.

Il tonnetto alletterato ha un apporto calorico medio "teoricamente" basso. Le tabelle nutrizionali - che non prendono in esame l'alletterato, bensì una creatura molto simile che è il tonnetto striato – suggeriscono un valore approssimativo di 100-105 kcal / 100 g. Bisogna tuttavia precisare che la pancia – detta ventresca – così come avviene per le creature terrestri, è notevolmente più grassa della schiena – porzione dei filetti. Risulta comunque difficile credere che questo pesce fornisca così poche calorie, soprattutto in età adulta; si raccomanda pertanto di tenere in considerazione un possibile valore medio fino a 150 kcal. Il tonnetto alletterato è quindi più calorico delle alici ma meno dello sgombro. Può essere considerato un analogo delle sardine, della palamita e del tombarello.

L'energia del tonnetto alletterato è fornita prevalentemente dalle proteine, seguite dai lipidi; i glucidi sono assenti o irrilevanti. Non contiene fibre alimentari. Gli acidi grassi sono in gran parte insaturi e si apprezza una quantità molto elevata di catene semi essenziali del gruppo omega 3; in particolar modo: acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA). Le proteine sono ad alto valore biologico e contengono cioè tutti gli amminoacidi essenziali, nelle giuste proporzioni e quantità, delle proteine umane.

Il tonnetto alletterato dovrebbe essere ricco di vitamine idrosolubili del gruppo B, come ad esempio niacina (vit PP), piridossina (vit B6) e cobalamina (vit B12). In merito alle vitamine liposolubili, questo pesce contiene ottimi livelli di vit D (calciferolo). Anche il profilo minerale è apprezzabile; sono significativi i livelli di potassio, fosforo, ferro e iodio.

Il colesterolo non è trascurabile, ma nemmeno eccessivo. Sono assenti lattosio e glutine. Risultano invece abbondanti le purine; l'istamina è assente nel prodotto fresco ma aumenta esponenzialmente se mal conservato.

Tonnetto alletterato e inquinamento

Come tutti i prodotti della pesca, soprattutto di taglia considerevole, anche il tonnetto alletterato è soggetto ad inquinamento per accumulo nei tessuti. Possono essere presenti tracce di mercurio, piombo, diossine e simili, che tendono ad ammassarsi prevalentemente nei compartimenti ricchi di grassi – ventresca e tessuto nervoso.

Esemplari di tonnetto alletterato pescato in acque più temperate è stato responsabile di ciguatera, una forma di intossicazione o avvelenamento provocata dalla tossina prodotta da alcuni dinoflagellati come il Gambierdiscus toxicus.

Sarebbe quindi consigliabile prediligere tonnetti alletterati di taglia media – non piccola, per questioni etiche. Inoltre, ai soggetti particolarmente sensibili, delicati o in condizioni particolari, dovrebbe essere servito un taglio magro – filetto – evitando la ventresca. Quest'ultima poi, che non va assolutamente sprecata, necessita di una cottura lenta, curata e che permette di far scolare quanto più grasso possibile.