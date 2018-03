Consigli per l'acquisto del tombarello

Un tombarello fresco ha le seguenti caratteristiche:

Rigor mortis: è duro e rigido, spesso in posizioni innaturali, ad es piegato e con la bocca aperta. Può essere tenero solo se catturato da minuti o, al massimo, un'ora (il tempo varia in base alla temperatura esterna). Quest'ultima è un'eventualità molto rara, a meno che venga pescato personalmente. Infatti, i tombarelli che finiscono nelle reti da posta o attaccati ai palamiti muoiono ancor prima d'essere recuperati ed acquisiscono il rigor mortis quado sono ancora in mare. Pelle e occhi brillanti: la lucentezza indica idratazione ed integrità del muco, oltre che dei tessuti naturalmente ricchi d'acqua Branchie rosse: la mioglobina e l'emoglobina delle branchie ossidano piuttosto velocemente. Se queste diventano marroni, il pesce è vecchio Muco sulla pelle ma non sulle branchie: il muco della pelle, soprattutto se il tombarello è tenuto in ghiaccio o acqua ghiacciata, indica il buon stato di conservazione dell'animale. Al contrario, uno strato limaccioso sulle branchie (che saranno certamente puzzolenti e marroni) traduce per proliferazione batterica Carne e occhi elastici, turgidi, trofici e compatti: l'occhio infossato indica che il pesce non è fresco. Se la carne, pigiando con un polpastrello, affonda lasciando l'impronta, il pesce è vecchio Odore di pesce, non di ammoniaca o di marcio: un cattivo stato di conservazione, anche in assenza di contaminazione batterica (rara negli animali già eviscerati), conferisce odore sgradevole.

Per la natura stessa dei tessuti che compongono il tombarello, la sua conservazione è piuttosto limitata. Si osserva un'alta percentuale di enzimi proteolitici che tendono ad aumentare la quantità di amminoacidi liberi. Per questa ragione, il tombarello mal conservato, anche se non a causa di una proliferazione batterica, tende a puzzare molto in fretta.

Per incrementare la conservabilità del prodotto, in alternativa al congelamento, è quindi fondamentale cucinarlo anziché refrigerarlo in frigorifero da fresco/decongelato. Inoltre, ricordiamo che gli acidi grassi omega 3 sono molto sensibili all'ossidazione – da ossigeno e radicali liberi – alla luce e al calore, e tendono a degradarsi in fretta. Anche per questo, un tombarello mal conservato, oltre ad essere pessimo dal punto di vista qualitativo, è anche meno ricco sotto l'aspetto nutrizionale.

Il congelamento del tombarello è essenziale anche per chi intende mangiarlo crudo. Più precisamente, l'abbattimento di temperatura - per il tempo e l'intensità necessari - annienta l'eventuale presenza di Anisakis. In tutti i casi, si consiglia di prediligere tombarelli eviscerati (difficili da trovare) o abbattuti di temperatura a bordo dell'imbarcazione. La qualità di questi pesci surgelati è scarsa (soprattutto se devono essere cotti), ma la sicurezza è molto alta.