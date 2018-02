Sicurezza igienica dei tartufi di mare

I tartufi di mare sono alimenti potenzialmente a rischio di contaminazione. Vivendo in mare e filtrando l'acqua per nutrirsi di alcuni micro e macro organismi vegetali quali il fitoplancton (microalghe del plancton) e piccolissime alghe pluricellulari, questi molluschi bivalvi tendono ad accumulare patogeni ed inquinanti.

Il rischio maggiore per quel che riguarda i patogeni è dato dalla potenziale veicolazione del HAV (virus dell'epatite A), dal Vibrio cholerae, dagli Escherichia coli e dalle tossine algali. In merito agli inquinanti invece, si fa specifico riferimento alle diossine (residui della degradazione plastica) e affini, nonché a certi metalli come il mercurio (fortunatamente scarso in questi animali dal ciclo vitale piuttosto breve).

Il virus HAV ed i batteri come il colera o i coliformi sono abbondanti nell'acqua inquinata degli scarichi fognari, soprattutto non depurati. Muoiono con la cottura, che è sempre necessaria per garantire il massimo della salubrità alimentare, ma è comunque buona norma evitare tartufi di mare pescati in zone a rischio. La cottura di questi alimenti, infatti, non è sempre eseguita in maniera profonda e totale, per mantenere le caratteristiche organolettiche e gustative del prodotto.

Le concentrazioni di tossine algali e di inquinanti invece, variano molto in base all'area di prelievo. In genere, le zone ad alta densità di questi elementi vengono interdette alla pesca professionale per evitare l'immissione sul mercato di prodotti non idonei.

È quindi sempre necessario approvvigionarsi da fonti commerciali ufficiali e sicure, per ridurre il rischio di spiacevoli inconvenienti dannosi per la salute.