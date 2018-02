Per aspetto e proprietà nutrizionali, quello di mela è un succo di frutta a tutti gli effetti.

Può essere naturale e casalingo, ricavato con metodi e strumenti diversi (estrattore, centrifuga ecc.), o commerciale (confezionato liquido, soprattutto, pastorizzato, distribuito in bottiglie di vetro e tetra brik, o congelato – anche concentrato da diluire).

Nota: per definizione, succo, estratto e centrifugato di mela sarebbero tre prodotti diversi tra loro. Tuttavia, in merito alle poche differenze chimiche e nutrizionali che li distinguono, nel presente articolo parleremo in generale del liquido non concentrato ottenuto (a prescindere dal sistema) dalla polpa delle mele.

Il succo di mela è da considerate sia un alimento, o meglio un derivato, che una bevanda. La materia prima, costituita dalle mele di qualunque varietà, appartiene al VII gruppo fondamentale degli alimenti. Il succo di mela è quindi una fonte nutrizionale di: acqua (abbondantissima), fibre (quasi assenti), zuccheri semplici (fruttosio), determinate vitamine (specialmente vitamina C o acido ascorbico) e minerali specifici (soprattutto potassio e magnesio). Sono abbondanti anche diversi acidi organici, non troppo rilevanti dal punto di vista nutrizionale, ma certamente importanti per quel che riguarda l'igiene orale.

Il succo di mela si consuma come una comune bevanda analcolica. In Italia, il succo di mela viene servito fresco o a temperatura ambiente; in molti paesi esteri invece è uso comune riscaldarlo, soprattutto nel periodo invernale, e berlo come una tisana. Come il succo di melograno, anche quello di mela è recentemente diventato man mano più popolare. La sua crescente notorietà, in parte dovuta alle sue proprietà nutrizionali, è anche il frutto di un'efficacissima campagna di marketing.

Succo di mela commerciale

Il succo di mela commerciale si ottiene, come quello casalingo, spremendo i frutti e raccogliendone il succo.

Per renderlo trasparente e del tutto privo di residui solidi, vengono applicati ulteriori processi di lavorazione quali: centrifugazione (separazione meccanica), chiarificazione enzimatica (precipitazione chimica, principalmente con l'utilizzo di pectinasi ed amilasi) e microfiltrazione. Eliminando le particelle in sospensione, cioè la pectina e l'amido, il succo di mela diventa quindi molto più limpido.

Rimane poi il problema della conservabilità. Per ottenere una lunga conservazione, generalmente il succo di mela viene sottoposto a pastorizzazione. Questo sistema si basa sull'innalzamento della temperatura poco oltre i 70 °C per un arco di tempo sufficiente ad eliminare i microorganismi e ad inattivare gli enzimi della frutta (non troppo lunga, grazie al pH acido della bevanda).