Si tratta di un alimento dolce ricavato dalla linfa, più precisamente dallo xilema, di alcuni alberi come l'acero rosso e l'acero nero (Genere Acer).

Tipici dei climi freddi, questi aceri approfittano della stagione calda per accumulare amido all'interno del tronco e delle radici. Verso la fine del periodo invernale e con l'inizio della primavera, il polisaccaride di riserva è poi convertito in zuccheri semplici che risalgono, attraverso la linfa, fino ai rami e alle foglie.

La scoperta del succo d'acero si deve alle popolazioni indigene del Nord America. Solo in seguito, i coloni europei ne ottimizzarono la raccolta e ne perfezionarono il metodo di lavorazione; si deve un ulteriore progresso dei sistemi ai miglioramenti tecnologici della fine del '900.

La raccolta del succo di acero si effettua – nel giusto periodo dell'anno – per colatura. Forando la corteccia del tronco ed applicando delle cannule o rubinetti, si permette la fuoriuscita della linfa che viene accumulata sotto in appositi recipienti. Il succo d'acero viene poi concentrato grazie ad un processo di riscaldamento che permette di far evaporare l'acqua in eccesso e, al tempo stesso, di maturare alcune proprietà chimico – fisiche.

Prevalentemente utilizzato come condimento edulcorante, il succo d'acero si presta ad accompagnare prodotti di vario genere come: bevande (tè, latte, caffè), alimenti per la prima colazione (porridge, waffle, pancake, toast francesi), pane semplice o simili, frutta ecc. Alcuni lo utilizzano anche come dolcificante o aromatizzante per le ricette cotte.

Non appartiene ad alcuno degli VII gruppi fondamentali degli alimenti. Così come il miele e lo sciroppo d'agave, anche il succo d'acero è considerato un sostituto "più leggero" dello zucchero. È comunque molto calorico e ricco di glucidi solubili (principalmente saccarosio); tuttavia, a differenza del classico granulare bianco da tavola, contiene anche acqua ed altri fattori nutrizionali.

Tipico del continente nord americano, in particolare del Canada, di succo d'acero ne esistono vari tipi che si differenziano sia per l'origine di provenienza, sia per il metodo di lavorazione e quindi per le caratteristiche organolettiche e gustative. Il succo d'acero è classificato ufficialmente, secondo le scale del Canada, degli Stati Uniti o del Vermont, in base alla densità ed alla traslucenza.

Per essere definito tale, il succo d'acero canadese dev'essere ricavato esclusivamente con linfa di acero e deve contenere almeno il 66% di zuccheri. Negli USA invece, è sufficiente che l'alimento sia estratto PRINCIPALMENTE da questa pianta; ciò nonostante, gli stati di Vermont e New York hanno definizioni molto più restrittive.