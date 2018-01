Per ottenere una buona spremuta di melograno è necessario fare uso dello spremitore a freddo dedicato (manuale); alcuni usano lo spremiagrumi. Non bisogna invece confondere la spremuta di melograno con l' estratto e il centrifugato, bevande rispettivamente ottenute con apparecchi diversi (estrattore e centrifuga).

Dotata di ottime proprietà nutrizionali, la spremuta di melograno è considerata un vero e proprio "toccasana". Energizzante, per il notevole apporto zuccherino, e fonte di minerali , vitamine ed altri antiossidanti, la spremuta di melograno è adatta alla maggior parte dei regimi alimentari. Viene considerata la bevanda antiossidante per eccellenza, anche se come spesso accade il marketing ha contribuito a distorcere quanto di vero ci possa essere sull'argomento.

Approfondimenti: Generalità sul melograno e sul melagrana

Il melograno (in inglese "pomegranate") è un albero facente parte della Famiglia Lythraceae che cresce fino a 5-8 m di altezza. Nell'emisfero settentrionale, quindi anche in Italia, produce frutti tipicamente autunnali (da settembre a febbraio); nell'emisfero australe fruttifica in primavera (da marzo a maggio).

Il melograno è originario della zona che si estende dall'odierno Iran attraverso l'Afghanistan e il Pakistan fino all'India Settentrionale. Fin dall'antichità è stato diffuso e coltivato in tutta la regione mediterranea. Fu introdotto dalle colonie spagnole in America solo nella seconda metà del XVI secolo e in California nella seconda metà del 1700. Oggi è ampiamente distribuito in tutto il Medio Oriente e nella regione del Caucaso, nell'Africa Settentrionale e tropicale, nell'Asia Meridionale, nell'Asia Centrale, nelle parti più aride dell'Asia Sud-Orientale e in alcune parti del Bacino del Mediterraneo. È oggetto di coltivazione anche in alcune parti dell'Arizona e della California. Nel XX e XXI secolo è diventato molto comune nei mercati commerciali europei e, in senso generale, nell'emisfero occidentale.

La parte commestibile del melagrana è l'insieme degli arilli (piccoli semi interni singolarmente avvolti, e separati, in ricettacoli carnosi); questi, che potrebbero essere identificati come "polpa del frutto", vengono utilizzati crudi e cotti, come alimento indipendente, per l'estrazione di succhi, guarnizioni dei piatti, fermentazione di bevande alcoliche ecc.