Cucinare lo spinarolo

La maggior parte delle ricette con spinarolo necessitano che il pesce venga non solo eviscerato, decapitato e privato delle pinne, ma anche spellato / scuoiato. Non è, in verità, un passaggio fondamentale. Al contrario, in certi casi la pelle, spessa e coriacea, può contribuire a mantenere tenera la carne. Non essendo commestibile, dev'essere comunque rimossa nel piatto.

Lo spinarolo può essere cucinato in vari modi. Si sconsiglia di utilizzarlo spellato sulla griglia, soprattutto a carbone o a legna. Questo metodo di cottura si basa sull'irraggiamento e tende ad asciugare molto lo spinarolo che, di per sé, è già parecchio magro; sarebbe da prediligere, eventualmente, la griglia a gas. Altri consigli utili per non seccare l'alimento sono: usare tranci di spinarolo con la pelle, oppure oliarlo ed impanarlo a dovere.

Al forno, è necessario calcolare minuziosamente i tempi e la temperatura di cottura. Si consiglia di interrompere il processo appena la carne si stacca dalla lisca. Si sposa benissimo con patate, olive e molti tipi di verdure.

Tagliato a cubetti o a fette, lo spinarolo si presta nelle cotture in umido, soprattutto stufate in casseruola come le zuppe. È ottimo anche saltato in padella e costituisce un ingrediente abbastanza utilizzato per i sughi della pasta.

Impanato e fritto è molto popolare in Inghilterra, dove costituisce uno degli ingredienti fondamentali del fish and chips. Può essere anche solo infarinato.

Bollito o a vapore, lo spinarolo può essere mangiato caldo o freddo, addirittura in insalata con agrumi e germogli.

Non si presta al consumo a crudo, come carpaccio, tartare o sushi.