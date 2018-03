Soppressata nella dieta

La soppressata è un alimento che non si presta alla dieta consuetudinaria, nemmeno delle persone sane e in perfetta salute.

L'eccesso di grassi e calorie la rende totalmente inadeguata al regime alimentare dell'obeso e, in generale, nella dieta ipocalorica dimagrante.

I lipidi, che nei prodotti commerciali abbiamo visto essere prevalentemente insaturi, hanno comunque una frazione consistente di catene sature; per di più, il colesterolo è abbondante. Queste due caratteristiche rendono la soppressata inadatta alla dieta contro l'ipercolesterolemia. Nota: ricordiamo anche che i maiali domestici pesanti possono avere una maggior concentrazione di acidi grassi saturi.

La ricchezza di peptidi ad alto valore biologico ne fa una buona sorgente di amminoacidi essenziali, anche se le proprietà nutrizionali complessive impongono una frequenza ed una porzione media di consumo di scarsa entità.

Le vitamine idrosolubili del gruppo B, di cui la carne è ricca, hanno il ruolo essenziale di coenzimi nei processi cellulari. La ricchezza in ferro può essere d'aiuto nella prevenzione o nella cura dell'anemia sideropenica – frequente nelle donne fertili e gravide, nei maratoneti ecc. – ma ricordiamo ancora una volta che la frequenza di consumo e la porzione consigliate sono poco rilevanti. Il fosforo, raramente carente nella dieta occidentale ma di cui l'insaccato è ricco, è importantissimo sia per la struttura delle ossa (idrossiapatite) che del materiale nervoso (fosfolipidi). Lo zinco è un potente antiossidante.

La soppressata contiene troppo sodio. Questo, contenuto nel sale da cucina, costituisce un potenziale fattore di rischio per l'insorgenza e l'aggravamento dell'ipertensione arteriosa primaria. Inoltre, può correlarsi a fastidi di natura gastrica come acidità di stomaco, gastrite ecc.

Per l'eccesso di purine, la soppressata dev'essere evitata nella dieta contro l'iperuricemia e la gotta. Inoltre, è una fonte molto abbondante di istamina, il che la rende inadeguata allo schema nutrizionale per questa intolleranza alimentare. Non ha controindicazioni nella celiachia. D'altro canto, se di tipo commerciale, può contenere polveri derivanti dal latte e quindi lattosio; ecco che va esclusa anche dalla dieta per l'intolleranza allo zucchero del latte o all'allergia alle proteine dello stesso ingrediente.

La soppressata è poco digeribile; per questa ragione è necessario escluderla da chi soffre di patologie gastriche come: dispepsia, acidità di stomaco, malattia da reflusso gastroesofageo, gastrite, ulcera peptica e duodenale.

Va poi precisato che la soppressata cruda è un alimento ad alto rischio di contaminazione batterica e di infestazione parassitaria. Questa caratteristica, che deve scoraggiare soprattutto le donne in gravidanza e i soggetti immunodepressi, aumenta pericolosamente il rischio di infezione da Clostridium botulinum e Listeria monocytogenes, ed il rischio di infestazione da Toxoplasma gondii. Il C. botulinum produce una neurotossina che, se non contrastata in tempo, può essere letale. La L. monocytogenes ed il T. gondii sono invece teratogeni, responsabili di aborto spontaneo, ritardi neurologici e morte fetale in fase di gravidanza.

Molti insaccati commerciali possono anche contenere conservanti chiamati nitrati - soprattutto di sodio o di potassio. Questi, combinandosi con le proteine alimentari in fase di digestione, possono dare luogo alle nitrosamine, fattori potenzialmente cancerogeni. È quindi buona norma accertarsi che la soppressata non ne contenga e, in ogni caso, consumarla con moderazione per abbassare il rischio di tumore allo stomaco e all'intestino. Una buona abitudine per ridurre ulteriormente il rischio legato ai nitrati è associare l'alimento che li contiene – nello stesso pasto – ad altri alimenti ricchi di vitamina C (agrumi, kiwi, lattuga, prezzemolo, peperoni ecc.).

Non può essere integrata nell'alimentazione dei soggetti vegetariani, vegani od osservanti delle religioni musulmana, ebraica, induista e buddista.

La porzione media di soppressata è di 50 g (circa 250 kcal) e la frequenza di consumo saltuaria.