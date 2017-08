Per selvaggina (o cacciagione) si intende qualsiasi animale cacciato a scopo alimentare; è anche il nome generico riservato alle prede catturate nella pratica della caccia sportiva. Le specie animali che rientrano nel gruppo della selvaggina variano moltissimo a seconda della zona, e possono essere classificate in base alla dimensione e alla classe biologica. La selvaggina si consuma prevalentemente come carne non lavorata, ma esistono moltissime preparazioni conservate, come: prosciutto di cervo , salame di cinghiale ecc.

La selvaggina è, in generale, un insieme di alimenti che si presta alla dieta dei soggetti sani. Appartiene al I gruppo fondamentale degli alimenti e costituisce un'alternativa utile per sostituire la solita carne di pollo , tacchino, manzo e maiale . Va evitata solo in caso di iperuricemia e se ne sconsiglia l'uso frequente a chi soffre di ipercolesterolemia .

Da segnalare l'abbondanza di colesterolo in molti tipi di selvaggina. Per limitarne la concentrazione può essere utile eliminare la pelle dei piccoli animali ed evitare di consumarne le frattaglie.

Primo fra tutti il contenuto di purine; la selvaggina è, assieme alle frattaglie e a certi prodotti della pesca , un alimento estremamente purinoforo, cioè ricco di purine . Queste molecole, innocue per i soggetti sani, sono invece nocive per le persone che mostrano uno specifico difetto metabolico, noto come iperuricemia . Tale patologia cronica determina l'accumulo di acido urico nel sangue, quale catabolita fondamentale della degradazione delle purine. L'eccesso di acido urico è pressoché asintomatico, ma il suo accumulo, in particolare sotto forma di cristalli nelle articolazioni , può favorire la comparsa di attacchi gottosi ( gotta ).

Le caratteristiche nutrizionali della selvaggina non possono essere riassunte in un'unica descrizione; questo perché le carni dei vari animali sono parecchio differenti tra loro e si accomunano soltanto per alcuni aspetti.

Tipi

Selvaggina in Italia

In alcuni paesi, la selvaggina è classificata in base alle dimensioni e la pratica della caccia è giuridicamente suddivisa in caccia piccola (piccola selvaggina) e caccia grossa (grande selvaggina). In Italia si tende a suddividere la selvaggina in base alla classe biologica, ovvero mammiferi e uccelli; in altri continenti, rientrano nella selvaggina anche i rettili.

Nota: per correttezza specifichiamo che, concettualmente, anche i pesci catturati nella caccia subacquea (impropriamente detta pesca subacquea) dovrebbero rientrare nel gruppo della selvaggina; in lingua inglese, tutti i pesci catturati per hobby o sport vengono chiamati “game fish” (pesci selvaggina).

Fin da tempi antichi, in Italia, la selvaggina ha costituito una risorsa alimentare importantissima. Tuttavia, con il passare del tempo e la crescente sensibilizzazione nei confronti degli animali, la selvaggina ha progressivamente perso di valore alimentare e commerciale. Oggi, la caccia è quasi totalmente rimpiazzata dall'allevamento e la figura del cacciatore professionista è scomparsa.

La selvaggina italiana include specie quali:

Selvaggina da pelo (mammiferi): lepre, coniglio selvatico, cinghiale, maiale selvatico, daino, cervo, capriolo, camoscio ecc.

Selvaggina da piuma (uccelli): fagiano, anatra, pernice, quaglia, beccaccia ecc.

Nota: in tempi di carestia, anche in Italia si è usato cacciare selvaggina dal valore gastronomico inferiore, come: istrice, tasso, volpe, gatto ecc.