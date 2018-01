Quello propriamente detto è lo scorfano rosso o scorfano di scoglio, ma sono parecchio diffusi anche lo scorfano di fondale e di sabbia.

Del I° gruppo fondamentale degli alimenti, lo scorfano è un prodotto ricco di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali. Dovrebbe avere un ottimo profilo lipidico (buona percentuale di grassi polinsaturi omega 3 e non troppo elevata concentrazione di colesterolo). Si presta a diversi tipi di terapia nutrizionale.

Lo scorfano è considerato un prodotto della pesca molto pregiato. Si presta soprattutto a cotture lente e mediamente lunghe, in tegame e al forno; apprezzatissima l'associazione con olio d'oliva, pomodoro, peperoncino ed altri ingredienti mediterranei.

Lo scorfano rosso ha un aspetto caratteristico; la testa grossa, la bocca grande e gli occhi sporgenti hanno contribuito ad affermare la sua nomea di "brutto pesce". Non per nulla è conosciutissima la metafora "essere brutto come uno scorfano". Il colore, variegato e mimetico nell'ambiente naturale, fuori dall'acqua è rosso intenso (ricordiamo che il rosso è il primo colore a sparire in profondità; oltre i 20 m diventa blu). La pinna dorsale e anale sono dotate di numerose spine appuntite la cui puntura è tossica, molto dolorosa.

Lo scorfano rosso è un pesce largamente distribuito in tutto il Bacino Mediterraneo, quindi anche sul litorale italiano, e in Oceano Atlantico Orientale. È un pesce sornione, apparentemente placido ma abilissimo nella predazione; è un pessimo nuotatore, tuttavia dotato di uno scatto fulmineo (come, ad esempio, la rana pescatrice). Si ciba di invertebrati (vermi, molluschi e crostacei) e pesci. Sfugge ai suoi predatori grazie alla pericolosità degli aculei e al mimetismo.

La disponibilità commerciale dello scorfano è legata esclusivamente alla pesca professionale. Non può essere allevato e viene catturato quasi esclusivamente per mezzo di reti e lenze. È anche una preda molto ambita nella pesca dilettantistica con le canne, a bolentino, mentre rappresenta un obbiettivo dallo scarso valore tecnico per i pescatori subacquei.