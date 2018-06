Scimudin nella dieta

Lo scimudin ha un apporto energetico abbastanza rilevante – soprattutto per la presenza di grassi; non è un formaggio magro ma, grazie alla significativa presenza d'acqua, è meno calorico di quelli stagionati. La sua pertinenza nella dieta varia in base allo stato nutrizionale del consumatore. Nella dieta dimagrante contro il sovrappeso – che dev'essere ipocalorica e normolipidica – lo scimudin è senz'altro più consigliabile dei formaggi stagionati e, in genere, di quelli più grassi; ciò non toglie che sia necessario adeguare sia la porzione, sia la frequenza di consumo.

La prevalenza degli acidi grassi saturi sugli insaturi, associata alla presenza di colesterolo, rende lo scimudin inadatto o poco pertinente in caso di ipercolesterolemia. Tuttavia si tratta, come per il sovrappeso, di un'alternativa più consigliata rispetto ai prodotti caseari stagionati e/o più grassi.

Lo scimudin è un'ottima sorgente di amminoacidi essenziali, tutti contenuti nelle proteine ad alto valore biologico delle quali questo formaggio abbonda. È quindi consigliato nelle varie situazioni caratterizzate da un maggior fabbisogno alimentare di amminoacidi essenziali, come: malnutrizione generale e defedamento, carenza specifica proteica, malassorbimento cronico (intestinale), aumentato fabbisogno metabolico: gravidanza, allattamento, sport straordinariamente intensi e prolungati. L'utilizzo dello scimudin come fonte nutrizionale di proteine ad alto valore biologico / amminoacidi essenziali viene tuttavia limitato dalle sue proprietà meno auspicabili – vedi colesterolo, grassi saturi e sodio – che, in una dieta equilibrata, impongono di utilizzare porzioni e frequenza di consumo di media entità.

Il lattosio, di per sé non troppo abbondante grazie alla fermentazione lattica in produzione, può essere fastidioso per gli ipersensibili. Inoltre la presenza – anche limitata – di istamina suggerisce di prestare attenzione in caso di intolleranza specifica. Non ha controindicazioni per il regime alimentare del celiaco, dell'iperuricemico e contro la calcolosi renale (litiasi renale) da acido urico. Essendo ricco di fenilalanina, dev'essere assunto con moderazione in caso di fenilchetonuria. Va da sé che, essendo ricchissimo di proteine del latte, non debba rientrare nella dieta dell'allergico a questi nutrienti.

In virtù dell'ampia gamma di vitamine idrosolubili del gruppo B – che svolgono principalmente la mansione di coenzimi cellulari – il scimudin può essere considerato un alimento utile a sostenere i processi metabolici di vari tessuti. Nel scimudin abbondano la vitamina liposolubile A e/o gli equivalenti (RAE), necessari a mantenere integra la funzione visiva, la capacità di riproduzione, la differenziazione cellulare, la difesa antiossidante ecc.

Per la quantità significativa di sodio, lo scimudin è solo limitatamente concesso nella dieta preventiva e/o terapeutica l'ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile.

In merito alla ricchezza di calcio e fosforo – caratteristica molto utile a sostenere il metabolismo scheletrico, processo delicatissimo nello sviluppo fetale, in fase di crescita e in terza età con aumentato rischio di osteoporosi – lo scimudin è consigliato nella dieta della gestante, del bambino e dell'anziano. Note: è bene ricordare che per la salute delle ossa è necessario garantire un corretto apporto di vitamina D o un'adeguata esposizione solare.

Ha una maggior digeribilità rispetto ai formaggi più grassi e/o stagionati. Va tuttavia ricordato che, in caso di difficoltà o patologie digestive, tutto il II gruppo fondamentale degli alimenti richiede porzioni adeguate – soprattutto nel pasto serale. È quindi fondamentale diminuire la quantità di scimudin o evitarlo soprattutto in caso di: dispepsia, malattia da reflusso gastroesofageo, forte acidità di stomaco, gastrite, ulcera peptica gastrica o duodenale.

Il formaggio scimudin non è ammesso nella dieta vegana. Inoltre, per l'utilizzo di caglio animale, dev'essere escluso anche in quella vegetariana e religiosa induista. Non ha controindicazioni per l'alimentazione kosher ed halal. L'opinione dei buddisti osservanti può essere contraddittoria.

Può essere consumato in caso di gestazione, per il bassissimo rischio di contaminazione batterica – viene prodotto con latte pastorizzato.

La frequenza di consumo per un soggetto sano di scimudin – come pietanza – è di massimo 2 volte a settimana, con una porzione media di circa 80 g.