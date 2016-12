Descrizione Merceologica

La scamorza è un formaggio a pasta filata di breve stagionatura, prodotto soprattutto in maniera artigianale.

Le prime scamorze venivano prodotte con latte di bufala, ma a oggi si predilige quello di mucca o, più raramente, di pecora o misto (mucca - pecora o mucca - capra).

Il latte per la scamorza è pastorizzato.

La lavorazione è identica a quella delle paste filate come la mozzarella ma, a differenza di quest'ultima, la scamorza viene sottoposta a stagionatura, anche se per un periodo abbastanza limitato (normalmente 1-3 settimane). Alcune scamorze “particolari” (come quella aromatizzata al limone) vengono destinate a una maturazione più lunga (alcuni mesi).

L'innesto batterico della scamorza è costituito da fermenti lattici mesofili o termofili.

La conservazione di questo formaggio dev'essere fatta a secco, in ambienti freschi e areati. In assenza di una cantina, si consiglia di collocare il prodotto nella parte bassa del frigorifero, avvolto in un canovaccio.

La scamorza ha una forma solitamente tondeggiante con una strozzatura apicale (dove viene legata). Possono essere presenti delle striature dovute alle legature con la rafia (fibra tenace simile alla juta).

Sulla superficie è presente una pellicola liscia e lucida di colore bianco o paglierino.

Al taglio, la provola non spurga siero. La pasta è bianca, compatta e fibrosa. Il sapore è dolce, ma più intenso della mozzarella.

Vengono prodotte anche tipologie affumicate; in tal caso, la pellicola esterna assume un colore marrone bruciato. A livello industriale (soprattutto in Lombardia) questo processo avviene per aggiunta di un additivo alimentare.

Talvolta si inserisce all'interno della forma un ingrediente aggiuntivo, ad esempio il frutto di un agrume (che libera aroma e gusto in maniera proporzionale alla stagionatura).

Dal punto di vista sanitario la scamorza non mostra particolari problemi se ricavata in buone condizioni igieniche.