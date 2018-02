Biologia del sarago

Sarago è sinonimo del Genere Diplodus, appartenente alla Famiglia Sparidae dei pesci ossei. Il sarago propriamente detto, "maggiore" o "reale", è della specie D. sargus. Il sarago pizzuto invece, ha nomenclatura binomiale D. puntazzo, mentre quella del sarago fasciato è D. vulgaris (lo sparaglione, normalmente chiamato come tale e non sarago, è il D. annularis).

Tutti i saraghi presenti nel Mediterraneo sono presenti anche nell'Oceano Atlantico Orientale. Nel Mare Nostrum è anche presente, seppur rara, la specie D. cervinus o sarago faranone, più abbondante sulle coste Spagnole poiché prolifica abbondantemente in Oceano Atlantico; raggiunge dimensioni più generose.

Il sarago maggiore vive a batimetriche estremamente variabili, dal frangente fino a 100 m, su fondali rocciosi, sabbiosi e melmosi. È curioso notare come la morfologia ed il colore dei saraghi possa cambiare notevolmente in base all'habitat. Nei fondali molto melmosi per esempio (come in prossimità delle uscite lagunari), i pesci diventano molto più grassi, scuri ed acquisiscono una forma più tozza, breve, e quasi più alta che lunga. Ciò dipende anche dal regime alimentare che, in tali zone, ne peggiora le proprietà organolettiche e gustative della carne.

Il sarago si ciba di ricci di mare, molluschi gasteropodi e bivalvi, piccoli crostacei e vermi. Viene cacciato, soprattutto in giovane età, dai pesci predatori (da adulto solo dai grossi pelagici), da uccelli e mammiferi marini.

Il sarago è pescato sia a livello professionale che dilettantistico. Strascico, reti da posta e palamiti contribuiscono a rifornire costantemente di saraghi il mercato ittico. A livello amatoriale invece, i saraghi si pescano con le canne a surfcasting o a bolentino. Sono anche tra le prede fondamentali del pescatore subacqueo apneista, che li insidia all'aspetto, all'agguato ed in tana. La densità di popolazione dei saraghi è, come quella della maggior parte dei pesci, in progressiva diminuzione (soprattutto degli esemplari più grossi).