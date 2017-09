La salsa di pomodoro (in inglese “napolitan sauce”) è una ricetta COTTA che appartiene al gruppo delle conserve in vaso. Si tratta di una ricetta antica di oltre due secoli; la prima citazione bibliografica si trova nel testo di cucina “L'Apicio Moderno” (di Francesco Leonardi). Essendo originaria del centro-sud America, la pianta del pomodoro si adatta soprattutto al clima mediterraneo dell'Italia meridionale. Ciò nonostante, i frutti di pomodoro e i prodotti che se ne ricavano costituiscono ingredienti molto diffusi nelle cucine di tutta la penisola. La salsa di pomodoro è una base utilizzata fondamentalmente per accompagnare i primi piatti e le pizze ; trova impiego anche nel condimento di certi antipasti e secondi piatti .

Differenze con altri Prodotti

Salsa di pomodoro NON è sinonimo di pelati, polpa, pezzi, passata, concentrato, sugo, ketchup o purea. Sono tutti prodotti diversi.

In genere, la salsa di pomodoro contiene pomodori, un pizzico di sale e aromi come il basilico, l'origano, il prezzemolo e il peperoncino.

La dicitura “Salsa di Pomodoro” è utilizzata soprattutto per indicare una conserva prodotta a livello casalingo.

In commercio vengono trattati soprattutto la passata (non aromatizzata) e il sugo (contenente molti altri ingredienti).

Dal punto di vista della complessità della ricetta e del numero di ingredienti, la salsa potrebbe essere considerata una “via di mezzo” tra la passata e il sugo.

Sotto l'aspetto tecnologico alimentare, la salsa di pomodoro si distingue dalla passata per l'applicazione di un trattamento termico superiore (temperatura e tempo superiori) necessario a ottenere una maggior densità e una lunga conservazione.

Nella tabella sottostante possiamo apprezzare le differenze fondamentali tra la salsa di pomodoro e altri prodotti simili.

Rispetto alla SALSA di Pomodoro... Passata Cruda o pastorizzata a 65 °C. Più liquida. Senza aromi. Purea E' più densa. La consistenza maggiore viene ottenuta per filtrazione. Concentrato E' ancora più denso, disidratato e conservabile in seguito a un trattamento termico intenso e prolungato. Polpa Cruda o pastorizzata a 65 °C. Ha una consistenza più grossolana. Pezzi Cruda o pastorizzata a 65 °C. E' ridotta in cubetti. Pelati Sbollentati e pastorizzati a 65 °C. Sono pomodori interi, senza buccia, immersi in un liquido di governo (generalmente a base di passata). Sugo Contiene sale, aromi e una base di soffritto composto da: sedano, carote, cipolla, aglio e olio. Viene fatto addensare parecchio, ha un colore più scuro e un sapore più intenso. Qualcuno lo aromatizza con una spruzzata di vino bianco. Ketchup E' dolce. Vene prodotto con una ricetta totalmente diversa.

La salsa di pomodoro ha un profilo nutrizionale semplice; il consumo frequente non determina controindicazioni degna di nota.