Nutrienti del salmone in gravidanza: fanno bene?

Prima di domandarsi se è corretto mangiare il salmone in gravidanza, dovremmo chiederci se si tratta di un alimento utile nella dieta. Sì, il salmone è un prodotto dalle buone caratteristiche nutrizionali. Non bisogna tuttavia lasciarsi convincere da chi lo pubblicizza come un alimento insostituibile; più avanti capiremo meglio perchè.

Tra le sue qualità ricordiamo:

Controversie nutrizionali del salmone in gravidanza

Spesso ci si lascia distrarre a tal punto dai pregi di questo alimento da dimenticarsi di tenere in considerazione anche i fattori nutrizionali meno auspicabili. Ad esempio, non tutti sanno che il salmone apporta anche colesterolo e grassi saturi. Una porzione di questo pesce fornisce fino al 17% del colesterolo giornaliero massimo per un soggetto sano (max 300 mg/die) e fino al 25% per uno affetto da ipercolesterolemia (max 200 mg/die).

Inoltre la concentrazione di grassi polinsaturi, tra cui anche (ma non solo) omega 3, è quantitativamente identica a quella dei grassi saturi (che tendono ad aumentare la colesterolemia). Il rapporto saturi/polinsaturi è quindi adeguato ma di sicuro non "sorprendente".

Il salmone affumicato e quello in scatola (in salamoia o sottolio) sono anche ricchi di sodio, proveniente dal sale (NaCl) utilizzato per aumentarne la conservazione. Per quanto ricchi di omega 3 (EPA e DHA), potenzialmente ipotensivi, il salmone affumicato e quello in scatola sono inadeguati alla dieta contro l'ipertensione arteriosa primaria sodio-sensibile (soprattutto in gravidanza).

Il salmone è necessario in gravidanza?

No, il salmone non è un prodotto necessario per la gestante. Non bisogna però dimenticare che in gravidanza è molto importante continuare a consumare 2-3 volte a settimana i prodotti della pesca e che, più in generale, non bisogna assolutamente eliminare il I° e II° gruppo fondamentale degli alimenti (carne, pesce e uova; latte e derivati).

Il salmone può essere tranquillamente sostituito con altri cibi del medesimo tipo; sono particolarmente indicati i pesci azzurri ricchi di omega 3 (EPA e DHA), vitamina D e iodio, come, ad esempio: sardina, sgombro, palamita, alici, alaccia, aguglia, lanzardo, sugarello, leccia, serra, lampuga, alletterato, tombarello ecc. Sono invece meno pregiati dal punto di vista nutrizionali, scarsamente digeribili, più ricchi di colesterolo e potenzialmente allergizzanti i crostacei (gamberetti, mazzancolle, gamberi, scampi, astice, aragosta, granseola, granciporro, granchi ecc) ed i molluschi, soprattutto bivalvi (cozze, ostriche, vongole, cannolicchi, fasolari, telline, tartufi di mare ecc).

La porzione media di salmone fresco o decongelato è di circa 100 g, non superiore a 150 g. La frequenza di consumo dovrebbe essere in definitiva sporadica, alternata agli altri prodotti della pesca.

Per altre informazioni nutrizionali sul salmone si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Salmone.