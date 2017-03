Salatini Commerciali

I salatini commerciali, le patatine fritte in busta, le arachidi e i semi di zucca (questi ultimi due, tostati e salati), le tortilla, le cheetos (estruse, di patata o arachidi) e i crackers, sono gli stuzzichini più diffusi in Italia e in molti altri paesi occidentali.

In oriente le abitudini sono molto diverse; basti pensare che nella cucina Thai gli appetizers più diffusi cono costituiti dagli insetti (cavallette, larve, blatte ecc) e dagli aracnidi (scorpioni, ragni ecc) fritti.

Molti esperti di vino utilizzano i salatini per neutralizzare il gusto del vino precedente tra un assaggio e l'altro.

I salatini commerciali più famosi sono di provenienza tedesco-austriaca; in lingua madre vengono detti “Salzgebäck” o “Knabbergebäck”.

Ne esistono di varie forme e ricette. Possono essere venduti in pacchetti contenenti un solo tipo o misti. Hanno un costo moderato. Una delle aziende più importanti nel commercio dei salatini è la Kelly Ges.m.b.H.

Le tipologie di salatini commerciali più conosciute sono il “Salzbrezelchen” (che ricordano moltissimo il pane pretzel o bretzel o brezel) e il “Salzstangen” (di forma cilindrica a bastoncino).

L'impasto dei salatini commerciali è composto principalmente da farina di frumento impastata con acqua, sale fino e zucchero; la maggior parte dei salatini viene fritta o cotta al forno.

All'esterno vengono salati ulteriormente.