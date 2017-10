Grazie alle dimensioni del budello in cui viene insaccato, il salame di Felino assume una taglia ragguardevole; al taglio non si discosta molto da quella che è l'immagine comune dei salami centro-nord italiani.

Da mangiare quasi esclusivamente come affettato fresco, sul pane o simili, difficilmente costituisce un ingrediente per le ricette più elaborate.

Proprietà Nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali del salame di Felino

Essendo fonte di amminoacidi essenziali (nelle giuste proporzioni e quantità), nonché di minerali e vitamine specifici della carne, il salame di Felino è classificato nel I gruppo fondamentale degli alimenti.

Ha un apporto energetico molto elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dalle proteine e da piccolissime quantità di carboidrati. Gli acidi grassi sono prevalentemente di tipo insaturo, anche se la percentuale di saturi non è comunque trascurabile.

I peptidi sono ad alto valore biologico (con amminoacido limitante triptofano) e gli zuccheri, che non sono contenuti nella carne bensì nell'ingrediente (additivo) “latte in polvere”, sono di tipo semplice. Non contiene fibre, mentre il colesterolo è abbondante.

Per quel che concerne le vitamine, si apprezzano ottime quantità di tiamina (vitamina B1), riboflavina (vit B2) e probabilmente di niacina (vit PP). In merito ai sali minerali, paiono soddisfacenti i livelli di potassio, ferro, zinco e rame. E' elevata anche la quota di sodio.

Trattandosi di una carne conservata, il salame di Felino contiene molta istamina; presenta inoltre piccole concentrazioni di lattosio, mentre il glutine è assente.

Il salame di Felino non si presta alla dieta ordinaria del soggetto in sovrappeso, né di quelli colpiti da ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile, ipercolesterolemia o più genericamente da sindrome metabolica. E' da escludere anche in caso di intolleranza all'istamina, intolleranza severa al lattosio, allergia alle proteine dalla carne di maiale e alle proteine del latte. Non ha controindicazioni per la celiachia. Nota: in caso di allergia alimentare a certi additivi è opportuno consultare l'etichetta. Non viene ammesso dalle filosofie vegetariana e vegana, e dalle indicazioni dietetiche religiose di tipo kosher, musulmano e induista.

Contenendo carne di maiale cruda macinata e stagionata, per questioni igieniche e cautelative, il salame è da evitare in caso di gravidanza per il rischio di parassitosi (soprattutto toxoplasmosi) e tossinfezioni alimentari (soprattutto listeriosi).

La porzione media di salame di Felino, da consumare come pietanza nella dieta delle persone sane, è di 50 grammi (circa 180-190 kcal).