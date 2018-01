Come si cucina il rombo?

Il rombo è un pesce molto pregiato; più di quello liscio, pare sia il chiodato a vantare caratteristiche organolettiche e gustative ineguagliabili. Con il rombo si preparano soprattutto delle pietanze o secondi piatti, ma non solo.

Molti usano spellare il rombo prima della cottura. Si tratta di un accorgimento talvolta utile ma, in altri casi, controproducente. La pelle aiuta moltissimo a conservare l'umidità della carne, non disperde il collagene e per questo ne preserva la morbidezza (evitando che si secchi).

Il rombo ha carni bianche, delicate, profumate e di consistenza media (non troppo elastica o troppo tenera). Nonostante la magrezza dei suoi tessuti, si presta moltissimo alle cotture arrosto. È famosissimo il rombo al forno in crosta di patate (o di altre verdure), ricetta che valorizza al massimo anche le pezzature più grandi. Molto apprezzato anche il rombo alla griglia; appena sporcato di pane profumato (pane grattugiato, aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero o bianco, eventualmente scorza di limone grattugiata o poco vino bianco), si presta soprattutto alla cottura di esemplari compresi tra i 500 g e 1,5 kg.

La prelibatezza del rombo ne fa anche un'ottima materia prima per le lavorazioni delicate come, ad esempio, la lessatura in acqua (affogatura), la cottura a vapore, la vasocottura (dei filetti, con poco aneto o dragoncello o finocchietto selvatico e peperoncino) e il salto veloce in padella. Il rombo in bianco, freddo, rientra anche nella categoria degli antipasti.

Il rombo è eccellente anche preparato in guazzetto, bianco o rosso. Strabilia anche in lavorazioni dal gusto più impegnativo come la cottura al latte o "cream".

E' innegabile che i filetti di rombo siano ottimi anche fritti, infarinati o pastellati, ma sarebbe davvero un peccato usare questo pesce così pregiato per uno scopo simile.

La polpa cotta di rombo è molto utilizzata per confezionare paste ripiene come ravioli e tortelloni.