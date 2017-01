Per quel che concerne l'aspetto igienico, i diversi tipi di robiole hanno un rischio di contaminazione patogena piuttosto differente. Alcune mostrano un pericolo microbiologico contenuto (ma comunque rilevante, soprattutto in riferimento alla listeriosi ), altre sono da evitare assolutamente in caso di gravidanza (soprattutto quelle ricavate da latte crudo ). Nelle robiole “maturate” è sempre consigliabile eliminare la crosta prima del consumo.

La robiola può essere ottenuta per elaborazione del latte vaccino , ovino , caprino o misto. Tipicamente a pasta molle, questi coagulati del latte sono di nulla o breve stagionatura; pertanto, potrebbero essere inquadrati come latticini (derivati del latte che contengono lattosio in quantità rilevanti). Seppur limitata, la maturazione di certe robiole è sufficiente a far sviluppare alcune caratteristiche uniche, come, ad esempio, la tipica crosta superficiale rossastra (non a caso alcuni ritengono che l' eziologia del termine robiola discenda dal latino “rubrum” = rosso).