Proprietà nutrizionali del riso rosso selvaggio

Cosa sono le antocianine?

Chimicamente, le antocianine rientrano nella classe dei flavonoidi e vengono sintetizzate attraverso la via dei fenilpropanoidi. Ogni molecola di antociano è costituita dell'unione tra un'antocianidina ed un glucide.

Gli antociani sono pigmenti idrosolubili vegetali contenuti nei vacuoli cellulari di foglie, steli, radici, fiori e frutti. A seconda del pH, possono mostrarsi rossi, viola o blu. La loro funzione biologica primaria è di difesa dallo stress abiotico (ossidazione, raggi UV, freddo ecc.) e dalle aggressioni di alcuni patogeni. Gli antociani sono quindi diffusi in molti alimenti, tra cui: verdure, ortaggi, frutti dolci, erbe aromatiche, semi, radici, spezie ecc. Alcuni esempi sono: cavolfiore viola, açaí, arance rosse, mirtillo rosso palustre, ribes, uva nera, maqui, melanzana, ciliegie, riso nero, lamponi, soia nera, mais viola o nero ecc.

Le antocianine sono inodori e insapori; provocano una reazione leggermente astringente. Nell'industria alimentare vengono comunemente utilizzate, in forma naturale, per colorare cibi e bevande; tuttavia, per la mancanza di dati in merito alla loro sicurezza alimentare, nel 2013 l'Unione Europea ne ha negato l'utilizzo come additivi o integratori alimentari. Fanno eccezione quelli dell'uva rossa - nera - e del ribes nero, la cui storia d'utilizzo ne ha ampiamente dimostrato i livelli di sicurezza. In altri paesi del mondo sono invece concesse senza discriminazioni.

Antocianine del riso rosso selvaggio: funzionano?

Il riso rosso selvaggio è ricco di antocianine o antociani. Pur svolgendo evidenti funzioni protettive nei vegetali in cui sono contenuti, come fattori nutrizionali per l'uomo hanno solo presunta – o scarsamente confermata – mansione antiossidante. Ciò "dovrebbe", ma solo in teoria, anche correlarsi a vari effetti come: antitumorale, benefico per l'equilibrio metabolico, antimicrobico ecc.

I dubbi sull'impatto metabolico umano degli antociani - degli alimenti che li contengono - nascono dal fatto che, pur avendo dimostrato certi effetti in vitro, gli stessi non sono ancora stati confermati in vivo. È possibile che questa discrepanza dipenda soprattutto dalla loro "reattività". Pare infatti che meno del 5% delle antocianine assunte con i cibi e le bevande venga assorbito in quanto tale, mentre il rimanente 95% subisce trasformazioni ed interazioni perdendo la sua funzione originale o venendo espulso rapidamente.

Sia chiaro, è innegabile che dopo il consumo di alimenti ricchi di antocianine, come il riso rosso selvaggio, aumenti la funzione antiossidante nel plasma sanguigno. Tuttavia non è detto che questa dipenda specificamente dagli antociani, ma potrebbe invece derivare più generalmente da un aumento dei livelli di acido urico residuo ​​dal metabolismo dei flavonoidi. Allo stesso tempo non si può escludere che alcuni cataboliti degli antociani vengano riassorbiti nel tratto gastrointestinale in un secondo momento, per entrare di conseguenza nel torrente circolatorio, distribuirsi nell'organismo ed esercitare i suddetti effetti metabolici. Per chiarezza, specifichiamo che nel 2017 la ricerca ha concluso che non ci sono prove cliniche sostanziali ad indicare che gli antociani dietetici possano ridurre il rischio di malattie umane.

Altre proprietà nutrizionali del riso rosso selvaggio

Il riso rosso selvaggio ha tutte le caratteristiche nutrizionali del riso integrale. Appartiene al III gruppo fondamentale degli alimenti, in quanto fonte nutrizionale di carboidrati, fibre, vitamine e minerali specifici. Viene commercializzato secco, ragion per cui ha una bassa concentrazione d'acqua e un'alta densità calorico-nutrizionale, soprattutto di carboidrati complessi. Per questo il riso ed i cereali in genere vengono spesso considerati alimenti ipercalorici; in realtà, una volta cotti dimezzano o addirittura attivano a contenere solo 1/3 dell'energia iniziale.

Le calorie, come anticipato, sono prevalentemente fornite dai glucidi, seguiti dalle proteine e infine da pochissimi lipidi. I carboidrati hanno prevalentemente struttura complessa e sono costituiti da amido. I peptidi invece, hanno medio valore biologico – con amminoacido limitante lisina. Gli acidi grassi risultano tendenzialmente insaturi-polinsaturi, con presumibile importanza degli acidi grassi essenziali omega 3 – acido alfa linolenico – e omega 6 – acido linoleico.

Le fibre sono molto abbondanti. Non contiene colesterolo, lattosio, glutine ed istamina; apporta modeste quantità di purine.

Ha una buona concentrazione di vitamine idrosolubili del gruppo B, soprattutto niacina (vit PP), riboflavina (vit B2), B1 (tiamina), B6 (piridossina) e folati. Se mantiene la porzione del germe, anche di liposolubile tocoferolo (vit E). La quantità di minerali è apprezzabile, in particolare per ciò che riguarda fosforo, zinco e ferro – anche se quest'ultimo è poco biodisponibile.

Nel complesso, si può definire più ricco del riso bianco.