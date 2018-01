Il residuo fisso incide sulla salute?

L'importanza del residuo fisso nelle acque potabili è da molti anni oggetto di studi, ipotesi e conclusioni troppo spesso azzardate (soprattutto in ambito di marketing). I solidi disciolti, ammesso che vengano completamente assorbiti (secondo alcuni il calcio rimarrebbe all'interno del lume intestinale), potrebbero avere un impatto più o meno rilevante sulla salute.

Residuo fisso e salute dei reni

Sono in molti a credere che il residuo fisso delle acque "più dure" possa incidere negativamente sulla formazione di calcoli renali. In realtà nessuno studio è stato in grado di sostenere questa ipotesi; al contrario sembra che bere molta acqua (a prescindere dalla concentrazione di calcio, magnesio, sodio, potassio, fosforo) svolga un ruolo protettivo sull'insorgenza della calcolosi renale. Per chi soffre di calcoli ai reni e volesse comunque essere certo di non introdurre più minerali del dovuto, si potrebbe consigliare un'acqua a basso residuo fisso come quella oligominerale o minimamente mineralizzata.

Non sarebbe quindi la percentuale di minerali circolanti nel plasma sanguigno a favorire la litiasi, bensì la presenza di altri fattori di rischio come la predisposizione individuale, la ricchezza di acido ossalico, uno scarso metabolismo delle purine, una dieta povera di liquidi, la tendenza a una scarsa idratazione, la sedentarietà, il sovrappeso ecc.

C'è chi crede che le acque con poco residuo fisso si prestino maggiormente all'alimentazione dei neonati. In realtà, anche in questo caso la ricerca scientifica non offre alcuna evidenza degna di nota. Le compromissioni renali di origine nutrizionale dei lattanti sono invece attribuibili ad una scelta errata del latte. Questo (ad esempio di mucca) potrebbe danneggiare i giovani reni a causa della percentuale eccessiva di proteine, NON di minerali (principalmente costituiti da calcio e fosforo).

Nemmeno in caso di insufficienza renale, a qualunque stadio, è necessario controllare la mineralizzazione dell'acqua. Le fonti dietetiche rilevanti di sodio, potassio, fosforo, magnesio, calcio e fluoro sono per lo più di origine alimentare. Può essere invece sconsigliabile bere troppo o troppo poco. Per maggiori informazioni raccomandiamo di consultare il medico nefrologo.

Residuo fisso, ritenzione idrica e cellulite

Alcune aziende che distribuiscono acque povere di sodio lasciano intendere che queste siano capaci di prevenire la ritenzione idrica e/o di espellere più efficacemente le "scorie". Si tratta di affermazioni sostanzialmente fuorvianti. Anzitutto, come abbiamo già detto, non è il sodio presente nell'acqua a fare la differenza nel bilancio nutrizionale giornaliero. In secondo luogo, non è nemmeno dimostrato che l'eccesso di questo minerale possa aggravare la ritenzione idrica nelle persone sane.

Per la stessa ragione, nessun tipo di acqua e nessun parametro di residuo fisso possono incidere sull'insorgenza e sull'aggravamento della cellulite. È tuttavia consigliato, sia per quanto riguarda la ritenzione idrica, sia in merito alla cellulite, bere in maniera soddisfacente (circa 1 ml di acqua ogni kcal assunta con la dieta, per le persone sane e sedentarie).

Concludiamo sottolineando che, soprattutto nell'alimentazione dello sportivo, l'acqua scarsamente mineralizzata non contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dei minerali che vengono facilmente eliminati con il sudore (soprattutto magnesio e potassio, raramente il sodio risulta carente nella dieta).

Addolcitori: perché non riducono il residuo fisso?

Iniziamo specificando che gli addolcitori non riducono il residuo fisso dell'acqua. Piuttosto, sostituiscono gli ioni di magnesio e calcio iniziali con una uguale carica di ioni sodio o potassio (ad es Ca2 + ⇌ 2 Na +), lasciando invariato o addirittura aumentando il TDS generale.