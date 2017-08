Raschera - Formaggio Raschera DOP

Il Raschera è un formaggio d'alpeggio a pasta cruda, semigrassa e pressata, semidura e di stagionatura variabile (breve o media, di almeno un mese), prodotto quasi esclusivamente da latte vaccino ; in alcuni rari casi contiene piccole quantità di latte di capra o di pecora . Tipico italiano, in particolare della regione Piemonte , il Raschera gode del riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed è riconosciuto come presidio Slow Food. L'etimologia del termine Raschera indica una zona ben precisa del comune di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, situata alle pendici del monte Mongioie (Alpi Marittime). Il formaggio Raschera non è tutto uguale; oltre alle differenze intrinseche legate al produttore, al pascolo e alla condizione climatica, il disciplinare riconosce due tipi di formaggio differenti:

Proprietà nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali del Raschera

Il Raschera è un prodotto che rientra nel II gruppo fondamentale degli alimenti (latte e derivati). Contiene soprattutto proteine, calcio, fosforo e vitamina B2 (riboflavina).

Il Raschera è un formaggio ricavato da latte intero, pertanto ha un contenuto lipidico-calorico abbastanza elevato; quello meno stagionato, per la maggior concentrazione d'acqua, è un po' meno energetico.

Le calorie del Raschera provengono soprattutto dai lipidi, seguiti dalle proteine e da piccole quantità di glucidi. Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, le proteine ad alto valore biologico (ricche di amminoacidi essenziali) e i carboidrati semplici (lattosio). Le fibre sono assenti e il colesterolo è abbondante.

I minerali più rilevanti sono: calcio, fosforo e sodio. Per quel che concerne le vitamine, sono ben presenti soprattutto la liposolubile A (retinolo o equivalenti) e la idrosolubile B2 (riboflavina).

Per l'apporto calorico-lipidico considerevole, il Raschera non dovrebbe essere consumato frequentemente e in porzioni rilevanti dai soggetti in sovrappeso. Inoltre, la ricchezza in acidi grassi e colesterolo lo rende inadatto alla terapia nutrizionale contro l'ipercolesterolemia. Essendo anche ricco di sodio, si consiglia di limitarlo fortemente nella dieta degli ipertesi sodio-sensibili. Anche in caso di patologie renali, per l'abbondanza di minerali, il formaggio potrebbe essere inadeguato alle circostanze.

Il Raschera contiene piccole quantità di lattosio, pertanto non dovrebbe essere consumato dagli intolleranti più sensibili. E' privo di glutine.

Il Raschera non è ammesso dalla filosofia vegana e, se prodotto con caglio animale, nemmeno da quella vegetariana.

La porzione media di Raschera (come pietanza) è di circa 80 g.