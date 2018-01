Rana – Alimento

Rana è, nel linguaggio comune, il nome di alcuni animali anfibi che vivono in prossimità dei corsi d'acqua dolce come stagni, maceri, laghi, canali, fiumi e torrenti.

Contrariamente a quanto molti pensano, la carne di rana è un'ottima fonte nutrizionale. Ricca di amminoacidi essenziali, vitamine e minerali specifici, la rana appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti.

In Italia ma non solo (ad es in Francia), le rane sono considerate alimenti eduli e, peraltro, anche molto pregiati. Bisogna tuttavia specificare che la rana come ingrediente culinario non è accettata da tutte le culture gastronomiche. È particolarmente utilizzata in pianura padana mentre altrove, come nella maggior parte del meridione, mangiare rane viene considerata un'attitudine disgustosa.

In zoologia, Rana costituisce un Genere di appartenenza a sé stante; molte altre creature indicate come rane (ad esempio "le rane verdi"), della stessa Famiglia, sono oggi diversamente raggruppate.

La rana è attualmente una creatura la cui densità di popolazione, in calo progresssivo, suggerisce un alto rischio demografico. Per questo, le rane disponibili sul mercato provengono essenzialmente da allevamenti esteri.