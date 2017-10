Quinoa - Come si Cucina la Quinoa

Cos'è la Quinoa Quinoa è il nome comune di una pianta erbacea fiorita, appartenente alla Famiglia delle Amaranthaceae e al Genere Chenopodium (specie C. quinoa). La quinoa ha un ciclo vitale annuale e viene coltivata come granaglia per i suoi semi commestibili. Non è una graminacea (Fam. Poaceae), bensì uno pseudocereale. Dal punto di vista botanico è più strettamente connessa alle barbabietole, agli spinaci e all'amaranto (Genere Amaranthus).



La quinoa è priva di glutine e si presta alla dieta per la celiachia. In generale, ha caratteristiche molto simili a quelle della maggior parte dei semi amidacei. Apporta oltre 360 kcal, fornite principalmente dai carboidrati e secondariamente dalle proteine (con un buon profilo di amminoacidi essenziali). E' ricca di fibre, minerali e vitamine. Non per nulla è stata presa in considerazione come possibile coltivazione nel “NASA's Controlled Ecological Life Support System” finalizzato a voli spaziali di lunghissima durata. La quinoa ha avuto origine nella regione andina del Perù, della Bolivia, dell'Ecuador, della Colombia e del Cile. I reperti suggeriscono che venne coltivata per la prima volta circa 3.000-4.000 anni fa nel bacino del Lago Titicaca del Perù e della Bolivia, anche se le testimonianze archeologiche dimostrano un utilizzo della pianta non coltivata che risale perfino a 5200-7000 anni fa.