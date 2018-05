Il quartirolo lombardo è un derivato del latte. Contiene proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici dei prodotti caseari; pertanto rientra nel II gruppo fondamentale degli alimenti. Viene considerato uno dei formaggi magri per eccellenza, anche se il grasso sulla sostanza secca non può scendere al di sotto del 30% - per i vincoli del disciplinare DOP; inoltre, anche se viene prodotto per lo più da latte parzialmente scremato, una parte del quartirolo in commercio è caseificato da latte intero. Ciò significa che può contenere dosi significative, o anche solo non trascurabili, di grassi saturi e colesterolo; la quantità di sodio è sempre rilevante.

In cucina, il quartirolo viene utilizzato prevalentemente come formaggio da tavola, in veste di antipasto, pietanza o come fine pasto – dessert. La cucina locale ne prevede l'utilizzo, come ingrediente principale, in varie ricette tipiche della zona.

Il quartirolo lombardo ha la forma di un parallelepipedo, facce piane e scalzo diritto; le forme hanno un peso variabile da 1,5 kg a 3,5 kg. Il quartirolo ha crosta sottile, morbida, color bianco leggermente rosa in quelli giovani o grigio, verdognola e leggermente rossa in quelli stagionati. La pasta del quartirolo lombardo è compatta, granulosa e friabile, talvolta caratterizzata da piccole crepe, più fitta con l'aumento della stagionatura. È generalmente di colore bianco tendente, con la maturazione, al paglierino. Il sapore del quartirolo è tipico, con note acide; il profumo aumenta con la stagionatura.

La produzione del quartirolo inizia dalla mungitura e dalla raccolta del latte vaccino, che può essere parzialmente scremato per affioramento. La cagliata viene ottenuta per aggiunta di caglio di vitello e latto-innesto batterico, rotta in due volte, messa a sgrondare e stufare negli stampi in ambienti caldo umidi. Segue la salatura in salamoia e la stagionatura in celle umide e fredde – breve entro 7 giorni o prolungata fino a 30.