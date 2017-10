La produzione di Provolone del Monaco risale a un periodo compreso tra la fine del 1700 e l'inizio del 1900. Nel XVIII secolo, per l'ampliamento urbano di Napoli, la comunità agricola del Vomero si spostò fino ai Monti Lattari. Tale zona, grazie all'estensione dei pascoli, si presta molto all'allevamento delle mucche e alla produzione di latte e formaggio. Per circa un secolo, questa nuova comunità pastorale affinò la tecnica di caseificazione e iniziò a utilizzarla come fonte di sostegno economico. Poichè la vendita del formaggio necessitava un lungo e talvolta ostico viaggio fino al mercato di Napoli, dove gli acquirenti giungevano anche dal circondario per poter acquistare l'ormai noto caciocavallo, i pastori si coprivano con pesanti e tipiche mantelle che li contraddistinguevano dagli altri mercanti (vedi sotto: Curiosità). Dopo la proposta del 24 febbraio 2005, nel 2010 il Provolone del Monaco ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Provolone del Monaco è il nome di un formaggio caciocavallo vaccino, tipico italiano, in particolare della città di Napoli (regione Campania). Questo prodotto alimentare gode del riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) e la raltiva zona di produzione comprende: area metropolitana di Napoli, Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria la Carità e Vico Equense. Il provolone del Monaco è un prodotto alimentare ricco di proteine , minerali e vitamine specifici, che lo fanno rientrare nel II gruppo fondamentale degli alimenti ; è molto utilizzato come formaggio da tavola, ma trova impiego anche in diverse ricette.