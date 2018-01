Caratteristiche nutrizionali del prosciutto di Praga

Il prosciutto di Praga, differentemente da quello Italiano, è cotto in maniera solo parziale ed ha caratteristiche nutrizionali quasi intermedie tra la coscia cruda di maiale ed il prosciutto cotto vero e proprio.

Il prosciutto di Praga è un prodotto che appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti (fonti di amminoacidi essenziali, vitamine e minerali specifici – contengono anche colesterolo e grassi saturi).

Ha un apporto energetico significativo, poiché la carne fresca di partenza ha una discreta percentuale di lipidi e, dopo la lavorazione (salatura, affumicatura, cottura parziale), contiene meno acqua. Le calorie provengono soprattutto dagli acidi grassi (prevalentemente insaturi), seguiti da ottimi livelli di proteine ad alto valore biologico e infine da tracce di glucidi. È invece privo di fibre alimentari, lattosio e glutine; potrebbe contenere buone concentrazioni di istamina.

Per quel che riguarda l'apporto vitaminico, il prosciutto di Praga si distingue per l'ottima concentrazione di tiamina (vitamina B1), niacina (vitamina PP) e piridossina (vitamina B6); discreto il livello di riboflavina (vitamina B2) e vitamina D.

In merito ai livelli di minerali, si apprezzano le concentrazioni di zinco, fosforo, ferro e potassio. Anche il sodio è presente in quantità elevata ma, per la tendenza collettiva ad assumerlo in eccesso, questo è considerato un aspetto negativo.

Il prosciutto di Praga è un alimento che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari, purché si rispettino porzioni e frequenza di consumo adeguata. Da mangiare non più di una volta alla settimana (od ogni 15 giorni) in condizioni di piena salute, il prosciutto di Praga è invece sconsigliato a chi soffre di ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile (per l'elevata quantità di sodio). La presenza di colesterolo e la quantità significativa, anche se non prevalente, di grassi saturi rendono questo alimento inadatto alla dieta ordinaria dell'ipercolesterolemico. Per il trattamento dell'affumicatura e non solo, il prosciutto di Praga (come tutti gli alimenti simili) è da evitare in caso di elevato rischio per tumore allo stomaco, all'esofago ed all'intestino. Non ha invece controindicazioni per l'intolleranza al lattosio e per la celiachia. È invece consigliabile evitarlo in caso di intolleranza all'istamina (anche se non si tratta di un insaccato).

Inadatto alla dieta vegetariana e vegana, è anche vietato dalle religioni ebraica, musulmana, induista e buddhista.

La porzione media di prosciutto di Praga, se utilizzato come affettato (dopo aver terminato la cottura), è di circa 50 g. Come carne semicotta da terminare arrosto invece, può raggiungere i 100 g.