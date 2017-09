Questo prodotto alimentare gode del riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta), basato su un disciplinare che ne regolamenta la produzione e ne circoscrive la zona di provenienza (area situata 5 km sotto la via Emilia, non oltre i 900 m di altitudine, che inizia a occidente col fiume Stirone e termina ad oriente col fiume Enza).

In merito alla porzione si consiglia di non superare i 50 g (3-4 fette, pari a 70 kcal per il prosciutto sgrassato e 130 kcal per quello intero).

E' privo di lattosio , glutine , glutammato , nitrati e nitriti ; d'altro canto è abbastanza ricco di istamina (molecola nociva per i soggetti intolleranti). Il prosciutto di Parma non si presta alla filosofia vegetariana e vegana , e non è adatto ai regimi nutrizionali religiosi come la dieta kosher, musulmana e induista. La frequenza di consumo del prosciutto di Parma è saltuaria; non deve infatti sostituire la carne fresca.

Non sgrassato, il prosciutto di Parma dev'essere assunto con moderazione in caso di obesità e ipercolesterolemia .

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi, anche se la frazione dei saturi non è trascurabile; la quantità di colesterolo è significativa. Tra le vitamine si apprezzano ottime quantità di tiamina ( B1 ), riboflavina ( B2 ) e niacina ( PP ). In merito ai minerali, sono notevoli le concentrazioni di fosforo e potassio ; anche il contenuto di ferro (in tabella conteggiato solo nella sua parte altamente biodisponibile ) è discreto. D'altro canto il prosciutto di Parma è anche una fonte significativa di sodio, un elemento che, in eccesso, contribuisce alla patogenesi dell' ipertensione arteriosa sodio-sensibile; è anche potenzialmente nocivo per certe malattie dello stomaco . Ricordiamo comunque che, nel gruppo dei salumi, il prosciutto di Parma è tra i prodotti che ne contengono meno.

Il prosciutto di Parma è un'ottima fonte di proteine ad alto valore biologico , quindi contiene peptidi caratterizzati da tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni simili a quelle dell'essere umano. Non contiene carboidrati , mentre la porzione dei lipidi è molto rilevante.

Utilizzi

Uso culinario

Gli utilizzi gastronomici del prosciutto di Parma sono innumerevoli.

Iniziamo ricordando che questo alimento non ha alcun bisogno di essere accompagnato e può essere gustato benissimo da solo. Detto questo, si sposa perfettamente con:

Altri condimenti che si prestano ad accompagnare il prosciutto di Parma sono il famosissimo aceto balsamico tradizionale di Modena e certe spezie come le bacche (pepe nero, verde, rosa, ginepro, mirto ecc).

Il prosciutto di Parma può essere tagliato a cubetti e saltato in padella per accompagnare la pasta all'uovo (come le tagliatelle), aggiunto nei risotti (anche l'osso e la cotenna, come nella panissa), nelle zuppe di legumi e utilizzato come ingrediente delle paste farcite (agnolotti, ravioli, tortelli), delle lasagne, dei cannelloni, delle crespelle ecc.

Accostamento enologico

Il prosciutto di Parma crudo (non saltato in padella) viene accompagnato soprattutto con vini bianchi come il Pinot Bianco dei Colli Bolognesi, il Tocai Friulano dei Colli Orientali del Friuli, il Malvasia dei Colli di Parma, metodo classico di vario genere o più sobriamente con del prosecco.