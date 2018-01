Caratteristiche nutrizionali della portulaca

La portulaca è un prodotto che appartiene al VI gruppo fondamentale degli alimenti: Ortaggi e Frutti Fonti di vitamina A. Ha un apporto calorico molto basso, fornito principalmente dai carboidrati e dalle proteine. I lipidi sono quantitativamente irrisori ma di ottima qualità. I glucidi sono tendenzialmente semplici (glucosio e fruttosio), i peptidi a basso valore biologico (discreta anche la percentuale di amminoacidi liberi, tra cui l'acido glutammico, l'alanina ecc) e gli acidi grassi insaturi. La portulaca contiene più omega 3 (acido alfa-linolenico – acido grasso essenziale) di qualsiasi altra pianta vegetale a foglia. Gli studi dimostrano anche che la portulaca contiene 0,01 mg/g di acido eicosapentaenoico (EPA – altro omega 3, non propriamente essenziale ma molto attivo dal punto di vista metabolico).

La concentrazione precisa di fibre è sconosciuta; il colesterolo è assente, così come l'istamina, il glutine e il lattosio.

La portulaca contiene molte vitamine, principalmente vitamina A (retinolo ed equivalenti), vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (alfa-tocoferolo) e piccole concentrazioni di vitamine B. Ottime anche le concentrazioni di certi minerali come il magnesio, il manganese, il potassio e il ferro (anche se poco biodisponibile).

La portulaca è un alimento che può essere utilizzato in qualsiasi regime alimentare. Non ha controindicazioni per le diete dimagranti in caso di sovrappeso e per gli schemi alimentari concepiti per combattere le patologie metaboliche (ipertensione, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia ecc). Al contrario, grazie alla sua concentrazione di omega 3 e di vitamine antiossidanti, la portulaca cruda può essere considerata addirittura benefica nel trattamento dei dismetabolismi.

È pertinente anche nell'alimentazione del celiaco, dell'intollerante al lattosio e dell'intollerante all'istamina. Viene ammessa anche nella dieta vegetariana, vegana e di tutte le religioni.

Pur non essendo nota la quantità precisa di fibre, è invece conosciuta la loro natura chimica. Si tratta principalmente di composti mucillaginosi, idrosolubili, ottimi per modulare l'assorbimento intestinale, alimentare la flora batterica intestinale (funzione prebiotica) e contrastare la stipsi (in associazione alle giuste quantità d'acqua) evitando gli effetti collaterali tipici delle fibre insolubili (come quelle prevalenti nella crusca) tipo: gonfiore, meteorismo, diarrea, tensione addominale e flatulenza. Attenzione però, quantità eccessive di portulaca cruda, per la presenza di acido ossalico, possono comunque creare una reazione intestinale avversa.

L'unica controindicazione effettiva della portulaca sembra quindi essere la presenza di acido ossalico che, dando origine agli ossalati, oltre ad esercitare un effetto antinutrizionale nell'intestino (chelante per certi minerali come il calcio e responsabile della produzuione di gas), nei soggetti predisposti promuove la formazione di calcoli renali.

Essendo termolabili, gli ossalati possono essere diminuiti efficacemente per mezzo della cottura. D'altro canto, le temperature elevate compromettono anche l'integrità di vari nutrienti benefici come ad esempio la vitamina C e gli acidi grassi essenziali polinsaturi omega 3. Inoltre, lessando la portulaca in acqua si provoca anche una certa dispersione di minerali per diluizione nel liquido di cottura.

La porzione media di portulaca è di circa 50-100 g a crudo o 150-200 g a cotto, per un totale di 10-40 kcal.