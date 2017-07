Platano Frutto - Banane da Cottura

Cos'è il platano?

Definizione e disambiguazione

Platano (plantain) è il nome comune dei frutti (banane) prodotti da una pianta erbacea gigante, appartenente alla Famiglia delle Musaceae e al Genere Musa. Si tratta di un ibrido tra le specie selvatiche M. acuminata e M. balbisiana, identificato dalla nomenclatura binomiale Musa × paradisiaca.

Tutti i membri del genere Musa provengono dalle regioni tropicali dell'Asia sudorientale e dell'Oceania, tra cui l'arcipelago malese (Indonesia moderna, Malaysia, Brunei e Filippine) e l'Australia settentrionale. L'Africa è invece considerata un centro secondario di diversità.

I platani sono un importante fonte di nutrimento per le popolazioni che li coltivano, poiché sono ricchi di carboidrati e fruttificano abbondantemente per tutto l'arco dell'anno.

Spesso, il nome platano viene utilizzato per indicare tutte le varietà appartenenti al Genere Musa usate per la cottura, motivo per il quale “platano” è diventato quasi sinonimo di “banana da cottura”.

La banana platano propriamente detta è di colore verde intenso quando il frutto è acerbo, ovvero nel momento in cui andrebbe cotto, e diventa più tenue con la maturazione; poiché si mangia cotto ma prevalentemente acerbo, viene anche soprannominato “banana verde”.

Non esiste una rigida distinzione botanica fra le banane “normali” (quelle più conosciute in Italia) e le banane platano; si tratta invece di ibridi e cultivar leggermente differenti.

Tutte le cultivar di pianta moderna hanno tre serie di cromosomi (cioè triploidi).

Platano: come si mangia?

Spesso la cottura delle banane platano è una questione di gusti piuttosto che una necessità. A piena maturazione il platano può essere consumato anche crudo, poiché gli amidi che lo caratterizzano vengono convertiti in zuccheri (come avviene nelle banane comuni). Lo stesso dicasi per le banane gialle comuni che, da acerbe, possono essere cotte tranquillamente.

In pratica, la differenza tra le banane da cottura e quelle che si mangiano più frequentemente crude è costituita semplicemente da una predisposizione all'uno o all'altro consumo. Questo spiega perché in molti paesi non si distinguono le banane da mangiare crude rispetto ai platani, venendo commercializzate sotto un'unica nomenclatura.

Platano di montagna

Le banane di Fe'i delle isole del Pacifico (Musa × troglodytarum - un ibrido totalmente diverso dal platano), sono banane da cottura che vengono consumate arrostite o bollite, e sono informalmente chiamate "platani di montagna".