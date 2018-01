Plancton - Proprietà Nutrizionali

Krill del plancton

Il krill è un gruppo di creature, più precisamente crostacei, facenti parte del plancton – macroplancton (vedi sotto). Pescato ed utilizzato soprattutto come mangime per gli allevamenti ittici (soprattutto di salmoni e trote), rappresenta anche un substrato per l'estrazione di grassi usati come integratori alimentari.

Quello di krill è un olio ricco di acidi grassi omega 3, in particolare:

Alghe del plancton

Nel plancton ci sono vari tipi di alghe che costituiscono il cosiddetto fitoplancton. Solo una, tuttavia, è stata valutata idonea al consumo alimentare: l'unicellulare Tetraselmis chuii. Ricchissima dal punto di vista nutrizionale, viene considerate l'ultima frontiera degli integratori alimentari-alimenti funzionali.

Questa alga del plancton contiene soprattutto acidi grassi EPA e DHA, vitamina C, vitamina E e vitamina B12 (cobalamina). Coltivata in acquacoltura, viene lavorata e commercializzata in forma di polvere disidratata, talvolta in capsule o compresse.

Le aziende di distribuzione non forniscono particolari raccomandazioni sulla conservazione del prodotto anche se, come vedremo nel prossimo paragrafo, potrebbe essere molto utile seguire alcuni accorgimenti.

Omega 3 del plancton

Prodotti nell'organismo a partire dall'acido alfa linolenico (ALA – tipico degli alimenti di origine vegetale come i semi oleosi, il germe dei semi amidacei, gli ortaggi, i frutti ecc), pur essendo metabolicamente più attivi del loro precursore, EPA e DHA non vengono considerati essenziali.

D'altro canto la via metabolica degli omega 3 è parzialmente condivisa dagli omega 6 che, essendo più abbondanti nella dieta, tendono a limitare la disponibilità degli enzimi. Per questa ragione si consiglia di frazionare l'introito alimentare di omega 3 assumendo non solo cibi ricchi di ALA, ma anche alimenti con EPA e DHA.

L'acido eicosapentaenoico e l'acido docosaesaenoico svolgono molte funzioni benefiche; le principali sono:

È tuttavia doveroso specificare che EPA e DHA, quindi anche l'olio di krill e presumibilmente anche la polvere di alghe planctiche, sono piuttosto deperibili e non devono essere esposti a: luce, calore, ossigeno e radicali liberi. Per una maggiore conservazione si aggiungono vitamine antiossidanti come i tocoferoli (vitamina E) ed alcuni retinolo equivalenti (provitamine A, come i carotenoidi, ad esempio il beta carotene, l'astaxantina, il licopene ecc). Inoltre, la conservazione dell'olio di krill deve avvenire possibilmente in frigorifero, in contenitori ermetici e scuri, per periodi di tempo limitati.

Concludiamo sottolineando che l'olio di plancton è qualitativamente superiore a quello di pesce (ad esempio di salmone) e di fegato di pesce (ad esempio di merluzzo). Eguagliato solo dall'olio di alghe pluricellulari (non sono le stesse di cui abbiamo parlato sopra, che invece appartengono al gruppo delle unicellulari), ha un ottimo livello di purezza e una bassissima concentrazione di inquinanti (mercurio, piombo, diossine ecc). È commercializzato prevalentemente in forma di capsule gelificate.