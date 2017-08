Proprietà nutrizionali della pizza napoletana

La pizza napoletana è da considerare un “piatto unico”. Ha un apporto calorico elevato, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono soprattutto complessi e costituiti dall'amido della farina. La natura degli acidi grassi, invece, cambia in base alla farcitura. Anche se il dettaglio non è visibile in tabella, vista la natura chimica degli ingredienti (in particolare della mozzarella), possiamo definire con certezza che mentre la pizza marinara contiene quasi esclusivamente catene monoinsature, la pizza margherita contiene una percentuale maggiore di acidi grassi saturi. Inoltre, l'aggiunta di mozzarella comporta l'aumento del colesterolo.

Entrambe le pizze contengono una quantità rilevante di fibre.

In merito al profilo vitaminico, emerge un buon contenuto di niacina (PP); discreto anche il livello di vitamina A ed equivalenti (provenienti dal pomodoro e dalla mozzarella, anche se i valori non sono citati in tabella).

Per quel che concerne i minerali, sono considerevoli i livelli di sodio e potassio.

La pizza napoletana non è adatta in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. Per tutti gli altri, dovrebbe essere consumata con una frequenza di circa 3 volte al mese. Queste raccomandazioni non sono legate alla composizione nutrizionale dell'alimento in sé, ma piuttosto alla porzione media. Infatti, una pizza commerciale (marinara o margherita) pesa circa 350 g e fornisce 850-950 kcal. Considerando che la dieta di un adulto medio contiene circa 1800-2200 kcal, una pizza napoletana fornirebbe quasi la metà dell'energia totale giornaliera; decisamente troppa.

La pizza napoletana contiene glutine e non si presta all'alimentazione del celiaco; la margherita è anche una fonte di lattosio, talvolta responsabile di intolleranza alimentare.

La marinara è un alimento vegetariano e vegano, mentre la margherita viene accettata solo dai latto-vegetariani.