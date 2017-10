PFAS - Sostanze Perfluoroalchiliche

PFAS è l'acronimo di " sostanze perfluoroalchiliche ". Si tratta di composti chimici appartenenti alla categoria dei tensioattivi e utilizzati fin dal 1950 in un'ampia gamma di applicazioni industriali e non solo. Gli PFAS sono ad esempio necessari per:

A causa della massiccia produzione industriale (contaminazione degli scarichi), implicazioni di tipo agricolo (utilizzo di fanghi per la concimazione), incidenti nei trasporti (riversamento nelle acque portuali), diffusione atmosferica (sempre industriale) e smaltimento dei rifiuti che li contengono, sta avvenendo un aumento della concentrazione ambientale di sostanze perfluoroalchiliche. Come molti altri inquinanti, anche gli PFAS si depositano dall'atmosfera al terreno, penetrano nel sottosuolo e, attraverso le falde sotterranee, giungono ai corsi d' acqua . Dai fiumi si ricava, mediante potabilizzazione, l'acqua che esce dai nostri rubinetti. E' quindi logico dedurre che le sostanze perfluoroalchiliche siano presenti tanto nell' acqua potabile quanto negli alimenti ( ortaggi , carne , frutta , latte , uova , prodotti della pesca ecc). Attualmente (soprattutto negli ultimi 4 anni: 2013-2017), gli enti competenti (ARPA, CNR, Legambiente ecc) stanno denunciando un aumento del tasso di sostanze perfluoroalchiliche (nell'aria, nella terra e nell'acqua), asserendo che possono esercitare un effetto nocivo per la salute dell'intero ecosistema e anche dell'essere umano. La zona più interessata da questo fenomeno è la regione Veneto, in particolare l'area compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Come se non bastasse, gli PFAS hanno la caratteristica di essere altamente resistenti alla degradazione. Rimangono a lungo nell'ambiente e tendono per questo ad accumularsi raggiungendo livelli potenzialmente critici.

Salute

PFAS e salute: generalità

Gli PFAS come PFOS, PFOA e PFNA (vedi introduzione) hanno richiamato l'attenzione delle agenzie di regolamentazione ambientale e sanitaria a causa della loro persistenza, ipotetica tossicità e diffusione nel sangue della popolazione generale e della fauna selvatica.

Nel 2009 i PFAS sono stati citati come “inquinanti organici persistenti” ai sensi della Convenzione di Stoccolma, a causa della loro natura onnipresente, persistente, bioaccumulativa e tossica. La loro produzione è stata quindi regolata o eliminata da molti produttori come, ad esempio 3M, DuPont, Daikin e Miteni, in USA, Giappone ed Europa. Alcuni li hanno sostituiti con equivalenti meno dannosi (che citeremo più avanti).

Se, per varie ragioni, gli PFAS si accumulano nell'organismo, potrebbero esercitare un effetto nocivo per la salute; alcuni sospettano addirittura un ruolo determinante nel meccanismo di cancerogenesi. Prima di saltare a conclusioni affrettate, però, è indispensabile raggruppare tutte le informazioni disponibili sull'impatto “reale” delle sostanze perfluoroalchiliche nell'organismo umano.

Anzitutto, nonostante sia sempre meglio evitare che dei composti “estranei” giungano fino all'interno del corpo, ricordiamo che è “la dose a fare il veleno”. Inoltre, i PFAS sono moltissimi e anche parecchio diversi tra di loro, il che significa che non tutti esercitano lo stesso impatto sulla salute. Peraltro, non è detto che questi PFAS arrechino danno nella loro forma chimico-fisica “normale”. Per esempio, il teflon alimentare usato per rivestire le padelle antiaderenti o per costruire i taglieri da cucina (politetrafluoroetilene – PTFE, appartenente ai perfluorocarburi - PFC), diventa obbiettivamente nocivo per la salute solo quando scaldato (o meglio, bruciato) oltre i 260 °C.

PFAS sull'organismo umano: colesterolo ed estrogeni

Le ricerche sulle sostanze perfluoroalchiliche e sull'acido perfluoroottanoico (PFOA) offrono risultati piuttosto discordanti o inconcludenti. Gli esperimenti che hanno riscontrato effetti negativi sulla salute sono prevalentemente quelli eseguiti su campioni di ricerca esposti a lungo e a concentrazioni rilevanti di questi inquinanti nell'aria; è quindi il caso dei lavoratori che operano all'interno di certi stabilimenti industriali e che per questo tendono ad inalare gli PFAS volatili. In tal caso, si sono rilevate alcuni alterazioni negative associate all'aumento di sostanze perfluoroalchiliche nel sangue; in particolare, si è notato un cambiamento dei parametri sanguigni riferiti al colesterolo e agli estrogeni.

PFAS: test sugli animali

Test effettuati sugli animali hanno invece dimostrato che gli PFAS possono esercitare